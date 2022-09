Les syndicats veulent le départ de Liberty Steel

La CSC est ressortie plutôt satisfaite de son entrevue avec les autorités régionales à l'Elysette, mercredi matin, à propos du cas Liberty Steel. Les représentants étaient venus exprimer leurs craintes et leurs doléances concernant l'activité de l'entreprise sidérurgique sur les sites liégeois, tant la situation semble critique. "Au moins nous avons été entendus", a réagi à chaud Jordan Atanasov, secrétaire principal CSC METEA Liège-Verviers. Quelque 350 travailleurs étaient également présents pour soutenir la délégation syndicale "dans le calme et la dignité".



"La réunion organisée avec le ministre de l'Économie Willy Borsus, la ministre de l'Emploi Christie Morreale et les membres de la Sogepa (bras financier de la Région) a permis de mettre sur la table les différentes options envisageables avec la Région wallonne, tout en évitant la faillite", indique le syndicaliste. "Mais, avant toute chose, il faudra que Liberty confirme son intention de céder les sites liégeois. Lorsque cette intention sera formalisée et officialisée, on pourra se mettre en quête d'un repreneur", poursuit-il.



La région devrait alors accompagner le processus, avec les moyens dont elle dispose.



Pour Jordan Atanasov, le repreneur doit être industriel avec une vision claire, soutenue par un plan financier. "À ce stade, la valorisation du site n'est pas connue, mais le prix pourra certainement être négocié avec un éventuel repreneur en fonction de l'état des outils, des investissements nécessaires et de la reprise du personnel ou non".





Mise en liquidation et appel

La CSC craint une nouvelle liquidation de l’entreprise, voire un dépôt de bilan. "Certaines entreprises souffrent de la flambée des prix de l’énergie. Mais nos problèmes sont bien antérieurs à cela et datent de l’époque où Liberty a racheté les sites à ArcelorMittal. Le groupe n’a jamais été en mesure de faire fonctionner l’outil de façon correcte. Alors que la conjoncture était exceptionnelle il y a un an encore, Liberty n’a pas su en profiter. Tous les opérateurs industriels et sidérurgiques avaient pourtant réalisé de plantureux bénéfices à ce moment-là… C’est pourquoi, nous ne voulons plus être associés à ce groupe", martèle Jordan Atanasov.

Un peu plus de 650 personnes travaillent chez Liberty Steel à Flémalle et Tilleur.

En avril dernier, le tribunal de l’entreprise prononçait la mise en liquidation des sites liégeois de Liberty Steel. Fin mai, après l’apport de nouveaux fonds, l’entreprise obtenait, en appel, l’autorisation du tribunal de poursuivre ses activités sous certaines conditions et sous le contrôle d’un "observateur" désigné par le tribunal. Depuis lors, l’activité a repris très partiellement (plus ou moins deux jours par semaine), "mais, depuis la semaine dernière, la situation s’est considérablement dégradée, tout est à l’arrêt et la situation pourrait perdurer quatre à cinq mois", ponctue Jordan Atanasov.

Une réunion est prévue entre la Région wallonne et la direction de Liberty Steel vendredi.