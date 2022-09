Des gens du voyage sur le camping des Ardentes

Alors que le festival des Ardentes a connu un franc succès sur son nouveau site de Rocourt, la question de l’occupation du site le reste de l’année revient sur la table en cette rentrée... de manière peu conventionnelle : depuis quelques jours en effet, ce sont plusieurs dizaines de gens du voyage qui ont établi leur campement, sur l’espace du festival... Précisément, c’est là où se trouvait le camping du festival que ces derniers ont pris place, entre les rues du Village et de l’Arbre Sainte-Barbe. Les riverains ne sourient guère d’autant que parallèlement à l’arrivée du festival, les autorités avaient évoqué la réalisation d’un parc paysager, comme le fait que l’activité agricole devait être maintenue en attendant.

C’est le conseiller libéral Fabrice Drèze qui a interpellé le bourgmestre Willy Demeyer, lors du dernier conseil communal. Non sans rappeler que les craintes des riverains, déjà émises il y a trois ans, étaient malheureusement justifiées.

"En 2019, lors d'une réunion organisée au centre culturel italien, la question avait déjà été soulevée par les riverains : et qu'en sera-t-il si les gens du voyage choisissent le lieu comme halte ou comme camping permanent ? Ils étaient quelque peu visionnaires", a indiqué le conseiller en séance publique. Pour Fabrice Drèze en effet, "les riverains ont le droit de profiter d'un environnement agréable. Il me semble que la Ville de Liège et les organisateurs devaient s'entendre pour la sécurisation du site afin d'empêcher de squatter cet espace"... Qu'en est-il dès lors du maintien de l'exploitation agricole hors période des Ardentes ?

Et le conseiller MR pour Liège de demander au bourgmestre "quelle position" ce dernier comptait adopter face à ce campement qu'on annonce déjà présent pour une quinzaine de jours… "Et quid de la transition du site hors période des Ardentes ?"

Un site privé

Comme l'a indiqué le bourgmestre, il faut donc bien distinguer le terrain public du terrain privé. "Les engagements pris concernaient le terrain de la Ville, qui a été clôturé, dans sa circonférence et fermé", a précisé Willy Demeyer, qui avoue : "Nous étions loin d'imaginer que sur le terrain privé le problème allait se passer." Mais de promettre aussi que le dossier allait être géré, la police ayant déjà pris contact avec les occupants qui, la police le confirme également, n'ont introduit aucune demande d'occupation. Ce mercredi, on comptait déjà une trentaine de caravanes sur place.