Herstal : prolongation des travaux de réfection du pont de l’A601

Le passage sous le pont reste fermé, une déviation est mise en place via la rue de l’Escousset.

En cette rentrée, les travaux se poursuivent à Herstal.

Ainsi, avenue du Parc Industriel et route de Tilice sous le pont de l’A601, les travaux de réfection du pont sont prolongés jusqu'au 16 septembre. Le passage sous le pont est toujours fermé, une déviation est mise en place via la rue de l’Escousset.

Place Jacques Brel, une réfection d’asphalte de la totalité de la chaussée sera effectuée ce lundi 12 septembre 2022 en demi voirie. Une bande de circulation sera maintenue en permanence, la circulation sera gérée par des feux tricolores. Du 13 au 16 septembre, un enduisage par demi chaussée sera réalisé dans les rues suivantes : rues des Erables, Ferdinand Stevens, de la Xhorée, Jean Baptiste Cools, des Mineurs, Beaumont le Roger, Chaussée Brunehault (entre la rue des Fontaines et la rue Vinâve), Pierluse, de la Croix Rouge, Trixhe Maille.

Le passage de la balayeuse évacuant l’excédent de pierraille est prévu entre le 26 et le 30 septembre 2022, indique la Ville de Herstal.

D'autres travaux

Par ailleurs, rue Malvoye, la société TEGEC va poser 15 mètres de conduite de GAZ pour le compte de RESA au niveau du n° 13 de la rue. Ce travail se déroulera en accotement du 1er septembre au 17 octobre 2022.

La circulation sera perturbée en la présence des ouvriers, l’accès aux riverains restera possible en permanence.

Sur la N671, boulevard Zénobe Gramme, des sondages pour le TRAM vont être réalisés dans la partie comprise entre le rond-point de la rue Marexhe et le rond-point du Pont Milsaucy du jeudi 1 septembre 2022 au vendredi 4 novembre 2022. Une bande de circulation sera maintenue, dans chaque sens, en permanence.



Rue Croix Jouette 57 à Vottem, la société Nelles va entreprendre des travaux d'égouttage du 5 septembre au 30 octobre. La partie de la rue comprise entre les habitations 57 et 102 sera totalement interdit à la circulation. Un accès piétons sera sécurisé en permanence. Un itinéraire de déviation sera mis en place.

Place Melveille, rue Sous Thier à Milmort, la Ville de Herstal va aménager la place Melveille et plus précisément le pied de la rue Sous Thier. Pour ce faire, la partie de la rue Sous Thier entre la place Melveille et l’habitation n° 5 de la rue Sous Thier sera totalement fermée à la circulation du

lundi 5 septembre 2022 au mercredi 30 novembre 2022

. La rue Sous Thier sera mise en voie sans issue et en double sens de circulation venant de la rue de la Résistance. Un accès pédestre sécurisé sera maintenu en permanence aux habitations.