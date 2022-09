Christian Beaupère tire sa révérence

Après 46 années passées au sein de la police liégeoise, dont 22 en tant que chef de zone, Christian Beaupère a officiellement annoncé vendredi, lors des fastes de la police de Liège, qu'il prenait sa retraite. L'occasion pour lui de présenter son successeur, le commissaire-divisionnaire Jean-Marc Demelenne, mais aussi de dresser le bilan de son métier, qu'il a décrit comme de plus en plus difficile.

Après deux années marquées par la crise sanitaire, les agents des forces de l'ordre liégeois ont à nouveau pu fêter leurs fastes comme le veut la tradition. Le rendez-vous était donné à 09h00 sur le site du Val-Benoit, à Liège.

Après la cérémonie d'hommage aux défunts, la prestation de serment des nouvelles recrues et la mise à la retraite de certains, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer a pris la parole pour saluer le travail exemplaire du responsable de sa police locale. "Depuis 2015, notre force de police a connu une succession d'événements exceptionnels. Aujourd'hui, la fonction de la police est plus complexe que jamais", a-t-il dit, faisant référence aux attentats, aux émeutes, aux inondations mais aussi à l'exposition des agents sur les réseaux sociaux.

La nomination d'un nouveau chef de corps, en la personne du commissaire-divisionnaire Jean-Marc Demelenne, constitue également un moment crucial pour la zone de police de Liège, a ajouté l'élu local.

Willy Demeyer a ensuite remis la médaille de Grand Officier de l'ordre de la Couronne au chef de corps sortant pour le remercier de ses 25 années d'exercice à une fonction d'officier.

"Je vous remercie tous et toutes pour les présents, chaque cadeau et geste me touchent énormément. Avoir été pendant 22 ans le chef de l'Institution qui m'a vu grandir est un privilège", a commenté Christian Beaupère lors de son dernier discours en tant que responsable de la zone de police liégeoise, après son passage en revue des détachements. "Je vous laisse entre de bonnes mains, celles d'un homme osé et brillant."

Le chef de corps, âgé de 67 ans, est revenu sur certains événements qui ont marqué sa carrière et a déploré l'impact néfaste des réseaux sociaux sur le travail des policiers ainsi que l'augmentation de la violence. "Aujourd'hui, il y a moins de respect pour notre fonction et plus d'agressivité à notre égard. D'ailleurs, on ne rédige même plus de P.-V. pour injures tellement il y en a", a fait remarquer celui qui sera remplacé à la fin du mois.

Entré à la police en 1976, le nouveau retraité a pu exercer tous les grades au sein des forces de l'ordre. On lui doit la création du nouveau service de prévention et relation publique en 1993. C'est lui aussi qui a introduit la méthode québecoise de résolution de conflits concernant les problèmes liés à la petite criminalité urbaine.

C'est également sous son mandat que des investissements importants ont été lancés pour remettre à neuf les infrastructures policières liégeoises.