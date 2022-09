Des parents jugés pour maltraitance sur trois de leurs enfants

Les deux parents sont poursuivis pour maltraitance sur trois de leurs quatre enfants. Les absences fréquentes des enfants, âgés de dix, neuf et sept ans, ainsi que des traces de coups sur leur corps ont inquiété une éducatrice et une institutrice de leur école. L’institutrice s’est alors rendue au domicile de la famille durant un temps de midi et a découvert de nouvelles traces de coups sur la fille du couple.

"Il s'agit peut-être d'une forme de punition pour s'être confiée à l'école", estime le ministère public. Si les parents, d'origine syrienne, reconnaissaient avoir porté des coups à leurs enfants dans le cadre de leur éducation, ils se défendent en expliquant que la culture et les règles en matière d'éducation sont bien différentes en Belgique que dans leur pays d'origine.

Ces explications ne correspondent toutefois pas aux constatations effectuées par le médecin légiste, ni aux déclarations de certains enfants. "Sur le corps des enfants, des traces anciennes de violence ont été constatées au niveau du dos. Deux d'entre eux en avaient aussi au visage. Certaines cicatrices et les déclarations des victimes font état de coups de couteau". Les parents évoquent eux des bagarres entre enfants pour justifier ces traces de violence.

Une ligne de défense qui n’a pas convaincu le parquet qui réclame une peine de 16 mois de prison et de 100 euros d’amende pour chacun de parents.

Jugement le 7 octobre.