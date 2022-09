Gens du voyage : "Il faudrait une décision au niveau régional !"

Pas de domicile fixe, pas de frontière, pas de préférence… la problématique de l’installation des gens du voyage sur des terrains "libres" n’est forcément pas propre à la Ville de Liège. Comme nous l’indiquions ce lundi en effet, plusieurs groupes ont aussi, ces derniers jours, installé leur campement sur la commune de Flémalle, gênant rapidement le voisinage et obligeant la bourgmestre Isabelle Simonis à faire son possible pour rencontrer les responsables de ces campements mais aussi à exiger qu’ils quittent les lieux au plus vite. Comme elle l’indiquait aussi rapidement, tous les terrains occupés ne sont pas publics, ce qui complique les démarches.

Ce mercredi toutefois, un des quatre groupes présents à Flémalle avait déjà quitté le territoire, suite à l'ordre donné par la commune de Flémalle. "Il s'agit du groupe qui s'est installé près de la crèche, plaine de la Houillère", explique la bourgmestre de Flémalle. "Un arrêté d'expulsion leur avait été transmis et ils sont effectivement partis, ce mardi soir."

Pour les autres campements, la commune n'est pas restée les bras croisés non plus… "Dire que nous connaissons ce problème est un euphémisme", poursuit la bourgmestre, "nous avons en effet aussi deux groupes qui se sont installés dans le quartier des Trixhes [NdlR : Voisinages], sur un terrain de la société de logements la Maison des Hommes". Un quatrième groupe enfin a déposé ses valises rue Malherbe dans le quartier des Cahottes… sur un terrain de la Spi précisément ; un site régulièrement occupé par les gens du voyage.

"Pour tous ces campements, nous sommes allés ce mercredi matin pour couper les raccordements illicites qui avaient été réalisés et nous avons suggéré aux personnes de se régulariser en contactant Resa."

"Toutes les communes "

La bourgmestre le sait bien sûr, pareil conseil ne réglera pas le problème qui, selon elle, ne saurait pas être pris en charge commune par commune. Quant à cette possibilité qu'ont les communes d'aménager un terrain ad hoc pour accueillir les gens du voyage en effet, "il y a la crainte de créer un appel… pour bien faire, il faudrait une décision régionale afin que toutes les communes agissent de la même manière".

À Flémalle déjà, une personne "référente" a été désignée pour les gens du voyage, " mais lorsqu'ils arrivent après avoir pris un contact avec cette personne, ils nous disent qu'ils ont réservé"… Entre incompréhension et mauvaise foi…