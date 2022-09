Vaccination Covid : un centre de vaccination de retour à Liege Airport

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Après l’ouverture du premier village testing de Wallonie le 2 décembre 2020 dans le terminal et d’un centre majeur de vaccination, Liege Airport accueillera dès ce lundi 12 septembre un nouveau centre de vaccination contre le Covid-19.

Ce centre sera coordonné par l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ) et installé sur l’esplanade à côté du terminal passager.

Il ouvrira ses portes de 9 à 19 heures, du lundi au samedi, et comportera 8 lignes de vaccination.

Il pourra accueillir 2.000 personnes par jour au maximum. Des invitations à la vaccination ont déjà été envoyées aux personnes de 65 ans et plus. Celles pour les personnes de plus de 50 ans suivront. Les 18-49 ans pourront par la suite également se faire vacciner, sans rendez-vous.

L’ouverture est prévue pour une période de 8 semaines, susceptible d’être prolongée.

Le centre de testing de la Croix-Rouge dans le terminal reste par ailleurs ouvert.

Infos pratiques : Parking P1 en face du terminal gratuit pour la vaccination. Liege Airport est accessible en bus depuis le centre de Liège en 20 minutes, via les lignes TEC 53 (Liège Guillemins - Bierset - Mabotte), TEC 57 (Liège Guillemins - Bierset).