Le navetteur a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège.

Liège : il jette ses pizzas sur un chauffeur de bus et lui porte plusieurs coups

Rémi, un quinquagénaire, a été privé de liberté et déféré ce samedi matin au parquet de Liège pour coups et blessures sur un chauffeur de bus.

Il était 18h30 vendredi soir, lorsque le chauffeur de bus quitte son arrêt situé boulevard d'Avroy. Arrêté à un feu rouge, il ouvre les portes du bus pour laisser monter un navetteur. Lorsque ce dernier entre, le chauffeur lui fait remarquer que la prochaine fois, il devra monter à l'arrêt et non au feu rouge. Une remarque qui est visiblement mal passée auprès du navetteur qui a envoyé les pizzas qu'il tenaient dans les mains en direction du chauffeur et lui a porté plusieurs coups.

Rémi, le navetteur, a été interpellé et privé de liberté. En aveu, il reconnait les faits mais n'explique pas pourquoi il s'est emballé ainsi sur le chauffeur.

Inconnu de la justice, il fera l'objet d'une procédure accélérée.