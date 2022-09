Accueil Régions Liège Une nouvelle Clinique du Sport à Herstal Pour offrir un suivi complet à 360° aux sportifs de la région. Aude Quinet Journaliste ©D.R.

La pratique sportive est au coeur de notre santé. Dans un monde de plus en plus sédentaire, bouger dès que possible est essentiel.

Face à ce contexte et pour répondre aux besoins des patients, le service de médecine physique de la Clinique André Renard élargit son offre de soins par l'inauguration ce jeudi 8 septembre de sa « Clinique du Sport ». Son objectif ? Permettre un suivi complet à 360° aux sportifs de la région, tous niveaux et toutes disciplines confondues, aussi bien sur le plan préventif que curatif.

« Lorsque l'on parle...