Jupille, capitale de la formation aux métiers de bouche

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Epicuris y formera plus de 100 personnes aux métiers du secteur alimentaire.

Epicuris, le Centre de compétence des métiers de bouche, vient d’installer ses quartiers à Jupille pour former plus de 100 personnes aux métiers du secteur alimentaire et ce, afin de répondre aux besoins des entreprises.

Pour y parvenir, des formations viennent d’être lancées et d’autres sessions vont être organisées. Deux séances d’information auront lieu ces 14 et 20 septembre.

Le Centre de compétence Epicuris est le seul centre dédié aux métiers de bouche en Wallonie. Il s’adresse aux demandeurs d’emploi, ainsi qu’aux travailleurs et aux indépendants, sans oublier les élèves. Il permet de se former ou de se reconvertir à 12 métiers liés aux secteurs de l’industrie alimentaire, de l’hôtellerie et de la restauration.

300 postes

À la demande du secteur alimentaire, Epicuris a encore évolué en devenant depuis le 1er janvier 2022 le seul centre de compétence complètement mobile en Wallonie.

Epicuris a choisi la province de Liège car, après analyse par le service statistiques du Forem, c’est là que le besoin de main-d’œuvre est le plus criant pour ce secteur. D’ailleurs, pour le territoire de Liège-Huy-Verviers, il y a, à ce jour, sur le site du Forem : 46 offres d’emploi pour des boulangers, 34 pour des bouchers, 112 pour des serveurs, 117 pour des commis de cuisine… Actuellement, ce sont donc plus de 300 professionnels des métiers de bouche qui sont recherchés en province de Liège.