Un premier festival Nourrir Visé

Sous l’impulsion de la Ceinture Alimentaire Liégeoise, la Ville de Visé via son ADL en lien avec les associations citoyennes et producteurs de la région visétoise a initié dès 2021 la mise en place du premier festival autour des thématiques de la transition alimentaire qui se tiendra du 12 au 18 septembre 2022 sur la commune.

Les circuits courts, les producteurs locaux et le concept d’autonomie alimentaire ont pris de l’essor au cours de ces dernières années. Une prise de conscience mais aussi une envie de voir l’agriculture et la consommation alimentaire évoluer autrement, en respectant la nature et les saisons.

Les produits locaux séduisent de plus en plus. L’achat local a intégré petit à petit nos habitudes, et que ce soit dans les petits commerces ou les enseignes de franchisés, Visé voit la distribution de produits locaux, issus de la Basse-Meuse, augmenter de manière constante.

Le festival de Visé proposera une série de conférences, d’ateliers, film et pièce de théâtre. Le secteur de l’enseignement fondamental et secondaire participeront également en proposant des actions spécifiques au sein de leurs établissements. Citons notamment l'Institut Saint-Joseph de Visé qui prendra part au festival avec ses élèves en leur proposant tout au long de la semaine diverses activités dont la pièce de théâtre "Nourrir l'humanité" et une balade à vélo à la découverte des petits producteurs de la région.

"La CATL sera plus spécifiquement présente le lundi 12 septembre pour l'animation du débat suite à la projection du documentaire « Ca bouge pour l'alimentation ! » par l'ASBL Zéphyr avec Florence du Collectif Développement Cantines Durables, le mardi 13 septembre pour un échange autour du Pain dans le cadre des organisations porteuses des futurs Conseil de Politiques Alimentaires et le samedi 17 mai pour une dégustation des produits de la coopérative Les Petits Producteurs au sein des jardins de Sarolay animés par le collectif Alter n' Go", précise Elisabeth Gruié, chargée de communication CATL.

Comme pour la plupart des festivals de la dynamique « Nourrir » qui est née en 2016 et s'étend depuis en Wallonie-Bruxelles, la pièce de théâtre Nourrir L'Humanité sera présentée le mardi 13 septembre au Centre Culturel Les Tréteaux à Visé. Possible de réserver ses places sur le site https://www.les-treteaux.be/

Le festival propose de partir à la découverte des producteurs locaux, des enjeux sociétaux pour l’agriculture de demain et aussi d’autres modes de consommation en région visétoise.