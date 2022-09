Herstal en fête durant trois jours

Pour la deuxième année consécutive, le village festif "Herstal en fête" prendra sa place dès ce vendredi midi sur la place Jean Jaurès durant trois jours, ces 16, 17 et 18 septembre.

De nombreuses animations sont prévues pour petits et grands, à savoir 13 concerts, restauration et bar, spectacles et fête foraine, et enfin animations pour enfants le dimanche après-midi. Le tout avec des artistes régionaux et des commerçants locaux.

A l'affiche de ces concerts, on retrouve 98 % Maximum Soul, Vincent Arena DJ set, Easy Cover plays Phil Collins ou encore October plays U2.

"Herstal en fête" est un évènement festif issu d’une collaboration entre l’ACIH (Association des Commerçants et des Indépendants de Herstal), le service Commerce de la Ville de Herstal et la Brasserie C.

L'entrée est libre.