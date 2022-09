Les Liégeois qui ont fait l’histoire. Lambert Lombard : cet artiste idéal de la Renaissance

Peintre, architecte, collectionneur, numismate, humaniste, homme de lettres, historien de l’art, Lambert Lombard fut cet artiste idéal de la Renaissance. Mais il fut aussi l’un des hommes les plus influents de son temps.

En se promenant dans Liège, l’on découvre ses œuvres un peu partout : le portail de l’église Saint-Jacques, le retable de la collégiale Saint-Denis ou l’hôtel Torrentius émaillent le chemin de l’observateur.

Né à Liège en 1506, Lambert Lombard s'est orienté vers la peinture dès l'adolescence. "Le jeune Lambert avait reçu en naissant les aptitudes les plus diverses : une intelligence vive et prompte, beaucoup d'application au travail et un goût très prononcé pour les beaux-arts", souligne Jules Helbig dans une biographie datant de 1897.

En 1537, après une formation itinérante, Lambert Lombard est envoyé à Rome par le prince évêque de Liège Érard de la Marck pour y acheter des œuvres d’art et y parfaire ses connaissances. Il y découvre les grands maîtres tels Michel-Ange, del Piombo, Salviati…

De retour à Liège, il ouvre la première académie du Nord, où il enseigne différentes disciplines en plus des arts. S’opposant aux ateliers productifs d’Anvers, qui font des paysages et des saintes vierges en grande quantité, il introduisit une iconographie variée dans la région.

Il fut considéré de son vivant comme le plus grand peintre du Nord. Il mourut en 1566.