Opération Thermos à Liège : "une pauvreté plus importante et plus familiale"

Il y a tout juste 30 ans, après avoir trouvé une solution de fortune rue Pierreuse, au début de l'hiver 1992, une quarantaine de bénévoles décidaient de rouvrir un ancien abri de Sans-Logis rue Chevaufosse, inaugurant officieusement les activités de l'ASBL Thermos, à Liège… à l'aube de l'hiver 2022, l'investissement de l'association n'a jamais cessé de croître, tout comme les besoins des bénéficiaires. Et à en croire les dires de Paul Lahaye, président de l'ASBL, l'hiver 2022-2023 ne fera pas exception : les dernières nouvelles n'augurent en effet rien moins qu'une année record, malheureusement.

"Lors de notre dernier repas du mois d'août, servi traditionnellement à midi, nous avons enregistré 134 personnes alors qu'à cette période, ils ne sont jamais plus de 100", remarque Paul Lahaye, "c'est un signe évident que l'hiver sera difficile". Difficile car si les bénéficiaires sont toujours plus nombreux, l'association aussi, subit la crise.

"Notre budget tourne autour de 300 000 euros et c'est difficile de le faire diminuer, il ne fait qu'augmenter en effet, comme nos charges, comme les bénéficiaires, tandis que les dons ne sont pas multipliés. Car ceux qui donnent le plus ne sont pas les plus riches, ce sont des personnes qui sont sensibilisées à la cause et qui sont déjà fortement sollicitées". Les besoins de Thermos sont donc plus importants que jamais, l'appel à l'aide est lancé (lire ci-contre).

350 bénévoles, 15 500 repas, 4 700 nuitées

Depuis presque toujours, Thermos organise deux activités : les repas proposés dans leur local rue Volière et l’abri de nuit, situé au n°80 rue Chevaufosse qui est ouvert d’octobre à mars. Dans un cas comme dans l’autre, l’offre peine à rencontrer la demande…

Rue volière, ce sont environ 220 bénévoles qui se répartissent en 17 équipes et chaque équipe effectue une prestation en soirée toutes les deux semaines. Un coordinateur accueille les bénéficiaires tandis que l'équipe prépare soupe, tartines et café. Tout est gratuit et ce sont 80 à 100 repas qui sont servis tous les soirs… "notre table est le seul restaurant qui n'affiche jamais complet. S'il le faut, on refait des tartines, on rallonge la soupe". Une généreuse habitude.

À l'abri de nuit, où un manque de veilleurs se fait sentir, ce sont environ 130 bénévoles qui se répartissent en 14 équipes ; une équipe composée de 3 veilleurs qui logent sur place et de 4 à 6 accompagnateurs qui passent la soirée à l'abri… "Nous avons rarement des problèmes car il y a un règlement très clair : pas d'alcool, pas de violence, pas de drogue… un coordinateur social est également présent".

"De nouveaux pauvres"

Sur le terrain, le ressenti des bénévoles corrobore les chiffres et les propos du président. "Nous constatons en effet que, depuis quelques années, il y a de nouveaux pauvres", explique Sonia, vice-présidente de l'association, "le public est plus familial qu'auparavant, il y a souvent des femmes qui viennent avec leur poussette, ce n'était pas le cas il y a quelques années. Les bénéficiaires sont aussi plus jeunes". "Avec la crise du Covid, certains étudiants étaient seuls, livrés à eux-mêmes. Dès le 20 du mois, ils viennent chercher à manger", poursuit Magali, l'une des trois salariées de l'association.

"Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de personnes précarisées aujourd'hui", conclut le président. "Ceux qui avaient déjà des fins de mois difficiles avant la crise de l'énergie doivent désormais choisir entre leur facture et leurs courses alimentaires… ce sont eux qui viennent chez nous désormais, en plus du public classique".

“Nous avons besoins de bénévoles, de dons, de couvertures… de tout en fait”

L’association Thermos ne le cache pas, “nous avons besoin de tout, de bénévoles, de dons, de couvertures, de vivres”… Mais certaines choses sont plus précieuses. Paul Lahaye, président, évoque notamment le manque de bénévoles, “des veilleurs de nuit principalement”. Il en manque actuellement 13 pour la “saison” 2022-2023. “Mais nous avons aussi besoin d’accompagnateurs pour l’abri ainsi que de volontaires pour le restaurant social”. Il s’agit d’assurer une prestation toutes les deux semaines, de 20 h à 8 h comme veilleur à l’abri, de 19 h à 23 h à l’abri également, comme accompagnateur ou de 18 h 30 à 21 h 30 au restaurant social. Outre le nouveau local que recherche désespérément l’association, “pour rassembler tout en un même lieu plus adapté”, indique Paul Lahaye, Thermos fonctionne principalement sur base de dons… ceux-ci sont donc les bienvenus face à l’augmentation des frais ; tout don financier de 40 euros minimum permet une déduction fiscale… Thermos manque également de couvertures, celles-ci étant distribuées aux personnes que l’abri ne peut pas accueillir. Pour toute information complémentaire, l’ASBL organise deux réunions, le mardi 20 septembre à 20 h à l’abri rue Chevaufosse, n° 80, 4000 Liège et le samedi 24 septembre à 10 h au restaurant social, rue Volière, n° 1, 4000 Liège. Tous les bénévoles doivent avoir 18 ans minimum.