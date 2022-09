Un Sérésien sous les verrous pour des faits de pédophilie

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Ce sont au départ des faits de détention d’images pédopornographiques qui sont à l’origine de l’interpellation d’un Sérésien domicilié dans le quartier de la Bergerie.

Une fois la police au courant d’une telle présumée détention, le dossier a été mis à l’instruction et une perquisition a été entreprise au domicile de l’intéressé. Comme “prévu”, les policiers y ont découvert tout le matériel nécessaire à la détention et à la vision d’images pédopornographiques.

Le Sérésien a immédiatement et ramené au commissariat. Là, lors de son interrogatoire, le pervers a admis la détention de ces images et a même fini par a admettre avoir des relations sexuelles non consenties avec un mineur d’âge.

Il a donc été privé de liberté et a comparu, ce lundi, devant un juge d’instruction. Sans grande surprise, le gaillard, qui n’est pas connu des autorités judiciaires pour des faits de ce type, a été placé sous mandat d’arrêt et écroué à la prison de Lantin.