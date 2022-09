Bientôt deux nouvelles crèches

Nous l’évoquions voici quelques mois, les autorités communales liégeoises ont programmé la création de deux nouvelles crèches sur le territoire de la Ville. Une intention visant à rencontrer une demande toujours plus importante tant le manque de places est criant.

Ce lundi soir au conseil communal de Liège, Roland Léonard, échevin des Travaux, a donc présenté la candidature de la Ville de Liège pour les futures crèches de Bavière et des Guillemins (sur le site Paradis Express), dans le cadre du nouveau Plan Cigogne, initié par la Fédération Wallonie-Bruxelles. "L'appel à projets soutient la création de places en crèches subventionnées par l'ONE. Les projets peuvent notamment porter sur la création d'une nouvelle crèche ou l'extension de la capacité d'accueil dans une crèche existante", précise-t-on à Liège.

À Bavière, la future crèche (42 lits) doit s'insérer dans le projet immobilier de grande ampleur qui vise à la revalorisation du site urbain du même nom. Elle se situera au niveau du rez-de-chaussée d'un pôle de quelque 150 logements et sera localisée au coin de la rue des Bonnes-Villes et du quai de la Dérivation. Au niveau du bâtiment, la Ville s'est donnée comme objectif "d'atteindre la norme de consommation énergétique QZEN (quasi zéro énergie)".

Ici, les travaux sont déjà en cours et Liège prévoit d’acheter le bâtiment à l’issue du chantier… la valeur d’achat de la crèche est estimée à 2,15 millions d’euros. Sur ce montant, la Ville devrait bénéficier d’un subside de l’ordre de 80 % via le Plan Cigogne. Ouverture prévue en 2023.

Plus dans la gare

Au niveau des Guillemins, c'est donc dans le projet immobilier Paradis Express que la crèche doit prendre place… elle viendra remplacer la crèche actuellement installée dans la gare elle-même. "Ce projet constitue une pièce maîtresse de la revalorisation du quartier des Guillemins. Sur un même espace, on trouvera des commerces, des bureaux, des logements, des restaurants et la crèche communale. Celle-ci se situera au rez-de-chaussée d'un immeuble à appartements implanté à la croisée des rues de Sclessin et Jean Gol." On y trouvera 28 lits contre 25 actuellement à la gare. Cette dernière restera ouverte jusqu'à l'ouverture de la nouvelle, prévue dans le second semestre de 2023.

Des travaux d’aménagements devraient intervenir dans la continuité de la cession du bâtiment, soit dans le courant du second semestre 2023. La candidature au Plan Cigogne porte sur un montant de 175 000 euros.