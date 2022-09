Fini la balayeuse bruyante au diesel à Herstal, la Ville se dote d'une balayeuse électrique pour nettoyer son territoire

Cet investissement de près de 180.000 euros a pour objectif d'assurer un meilleur nettoyage des rues et des festivités en réduisant les nuisances sonores des riverains, tout en respectant la qualité de l’air.

Ce mardi 13 septembre, les autorités de la Ville de Herstal ont réceptionné une nouvelle balayeuse électrique. Cet investissement de près de 180.000 euros a pour objectif d'assurer un meilleur nettoyage des rues et des festivités en réduisant les nuisances sonores des riverains, tout en respectant la qualité de l’air, explique la Ville.

« La balayeuse bruyante au diesel est de l'histoire ancienne à Herstal. Cet investissement permettra de protéger les ouvriers et les riverains du bruit et des émissions polluantes, surtout lors de ses sorties matinales. Son cout d'entretien réduit par rapport à un modèle thermique nous permettra également de faire des économies à long-terme », explique Thierry Willems, échevin en charge de la propreté publique.

"Le passage à l'électrique ne changera rien à l'organisation du travail et n'engendrera aucune contrainte supplémentaire puisque l'autonomie de la machine peut atteindre 10 heures". Cette dernière pourra être rechargée à 100% en 12 heures.

D’autres modèles de véhicules moins polluants et dernière génération ont également rejoint la collection : une camionnette CNG pour le service Signalisation, un nouveau « fléau » (grosse tondeuse à herbes) et un nouveau dumper (brouette motorisée).

Des panneaux photovoltaïques



« L'ensemble de ces investissements participe au virage que la Ville de Herstal opère depuis plusieurs années vers des modes d'énergie moins polluants et moins dépendants des chocs extérieurs. L'installation de panneaux photovoltaïques dans nos écoles et infrastructures sportives, la mise en route prochaine du chauffage urbain et les rénovations énergétiques de bâtiments s'inscrivent aussi dans cette volonté politique transversale », détaille Jean-Louis Lefèbvre, Bourgmestre f.f. de Herstal.