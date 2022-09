Accueil Régions Liège Liège : Trafic international de drogue au départ de la vente de pitas ! Appel Les autorités ont saisi plusieurs tonnes de cocaïne et d’héroïne au départ du port d’Anvers, en Turquie et en Equateur Sarah Rasujew ©D.R.

Le parquet fédéral a requis des peines allant d’un à onze ans de prison à l'encontre de six prévenus suspectés d’avoir participé au plus gros trafic international de vente de cocaïne et d’héroïne jamais mis à jour. Le principal prévenu, Gul Mehmet, a écopé de 15 ans de prison ferme avec une arrestation immédiate en instance. Le fugitif s’est également...