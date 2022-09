Spa : la majorité s’ouvre avec un jeu de chaises musicales chez Les Engagés

Marc Bechet et J.-M. C.

De l’eau a coulé sous les ponts spadois en quelques années… Encore libérale à 100 % à l’aube des élections de 2018, la Cité thermale est désormais plus ouverte que jamais. Ce mardi 13 septembre, la bourgmestre MR, Sophie Delettre, l’a en effet annoncé : la majorité MR-S.P.A. s’ouvre au groupe Osons Spa, en intégrant dans le collège une figure politique des Engagés, en la personne d’Alda Greoli, ancienne ministre wallonne de la Culture et actuelle cheffe de groupe au parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles.

En l’occurrence, Alda Greoli deviendra présidente du CPAS et sera également en charge de la Culture, de l’Emploi et de l’Action sociale… tout cela sans avoir été élue puisqu’elle ne figurait pas sur la liste d’Osons Spa en 2018.

"Pour être conseiller ou échevin en effet, il est nécessaire d'avoir été élu mais ce n'est pas le cas pour le président du CPAS qui peut être proposé par un groupe", explique-t-elle. Et puisque le président du CPAS peut être en charge de fonctions scabinales, Alda Greoli renouera bien avec la Culture.

Ambition commune

Alda Greoli a donc confirmé son attachement pour "sa" ville thermale : "J'avais toujours dit que le projet de la Ville de Spa me tenait à cœur et on s'est rendu compte, au fil des discussions qu'on pouvait avoir une ambition commune, au point de s'allier"…

Est-ce le départ annoncé de Sophie Delettre (lire ci-après) et la situation délicate vécue par deux échevins avec la justice qui aura poussé le MR à effectuer pareil remaniement ? Toujours est-il que la nouvelle majorité spadoise est effectivement plus ouverte que jamais… et bien tripartie.

"En effet, si Yoann Frédéric (S.P.A.) va quitter ses fonctions d'échevin, ce n'est pas car Osons Spa arrive mais pour son avenir professionnel [NDLR : il sera le nouveau directeur des Francofolies]", commente Alda Greoli, "et il sera toujours actif au sein du conseil, comme président de séance".

Au sein des Engagés, le départ d’Alda Greoli provoque donc un jeu de chaises musicales : Michel de Lamotte fera son retour au parlement en succédant à la Spadoise comme parlementaire de la circonscription de Liège. Si Benjamin Bodson était le premier suppléant, celui-ci a décidé de renoncer cet engagement afin de poursuivre sa carrière diplomatique.

Sophie Delettre ne sera pas candidate à sa propre succession à Spa

Lors de la conférence de presse évoquant la réorganisation de l’exécutif spadois, la bourgmestre en titre Sophie Delettre a également annoncé qu’elle ne se représenterait pas au prochain scrutin communal.

“Je dois aussi vous faire part de ma volonté de ne pas me représenter aux prochaines élections. Au terme de ce mandat ca fera 24 ans que je suis assise à la table du conseil communal, 18 ans à la table du collège. J’ai beaucoup travaillé avec mon coeur. Je suis très émue aujourd’hui de vous le dire. Je vais évidemment continuer à être bourgmestre pendant ces deux dernières années, avec toute la motivation que vous me connaissez, mais j’ai fait ce choix, un choix familial. Mes enfants grandissent, il est temps d’être davantage à leurs côtés de les soutenir, de soutenir également mon époux qui lui m’a toujours soutenue mais je resterais mobilisée pour les Spadois jusqu’à la fin de mon mandat.”

Dans la foulée, la bourgmestre a annoncé que Nicolas Tefnin sera le nouveau chef de file du MR. C’est donc lui qui mènera la liste pour les prochaines élections.