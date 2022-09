Vers plus de places d'accueil de la petite enfance à Grâce-Hollogne et Seraing

A peine la nouvelle crèche opérationnelle aux XVIII Bonniers à Grâce-Hollogne (près du hall omnisports) qu'elle était déjà bien peuplée... On le sait, un peu partout, la demande est importante alors que l'offre manque... D'où l'appel lancé par l'Office de la naissance et de l'enfance (O.N.E.) et le SPW, dans le cadre du nouveau Plan Cigogne, en vue de créer 5 200 places d'accueil de la petite enfance supplémentaires, dont 3 100 en Wallonie.

La commune de Grâce-Hollogne a décidé d'y répondre, le point ayant été approuvé lors du dernier conseil communal. Il s'agit de porter la capacité de la crèche des XVIII Bonniers de 36 à 72 lits et ce, conformément à ce qui était déjà imaginé au moment de l'élaboration du projet de nouvelle crèche. Si le projet est retenu, la commune pourra bénéficier d'un subventionnement par place créée et pour les emplois en lien avec le nombre de places supplémentaires.

"Selon les estimations mises à jour en 2022, le coût des travaux pour l'extension de la crèche communale s'élève à 2 178 000 € (TVA comprise). La participation à ce nouveau programme de financement réduirait potentiellement la facture de 1 686 740 € pour en arriver à un budget à charge de la commune de 491 260 €", précise l'échevin en charge du patrimoine communal à Grâce-Hollogne, Salvatore Falcone.

Une démarche similaire a été entreprise du côté de Seraing. Un point visant à doter le territoire sérésien de davantage de places pour la petite enfance a également été avalisé lors du dernier conseil communal. Il s'agit, ici, d'introduire un dossier en vue de créer une nouvelle crèche à Jemeppe. L’implantation résulterait de la fusion des crèches Les Chatons et Les Frimousses, soit un total de 45 places, tout en offrant la possibilité de créer 32 nouvelles places. L'infrastructure prendrait place au numéro 265 de la rue Blum à Jemeppe.

"Dans le cas où la subvention serait accordée (41 000 € par place créée), la ville de Seraing s'engage à construire l'établissement avec des éco-matériaux à 60 % minimum, à l'exploiter pour une durée minimale de 20 ans et à octroyer un droit d'emphytéose à l'Immobilière publique, la parcelle destinée à accueillir le projet étant propriété de la Ville. Ainsi, de par cette dernière condition, elle pourra être en mesure de payer la somme de 88 000 € par an pendant 25 ans", indique l'échevin de la Petite enfance à Seraing, Alain Decerf.

Dans le cas contraire, il est d'ores et déjà annoncé que la ville de Seraing pourrait renoncer à ce projet...