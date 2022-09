La Province au chevet du tourisme

Depuis plus de 80 ans déjà, la Fédération du Tourisme de la Province de Liège s’est donnée comme mission première de promouvoir l’offre touristique sur son territoire… Une promotion qui passait (et passe toujours) par ses 5 fleurons touristiques que sont Blegny-Mine, Palogne, Botrange, le château de Jehay et le domaine de Wégimont bien sûr mais qui rayonne aussi au-delà de ces outils. Le récent coup de projecteur sur le réseau cyclable est un exemple parmi d’autres…

Mais aujourd'hui, c'est en "changeant de peau", que la Fédération du Tourisme a annoncé élargir son champ d'action, tout en modifiant quelque peu son identité visuelle. Réunie ce mardi au sein du château de Florzé à Sprimont, avec 200 acteurs du secteur touristique en province de Liège, la Fédération a en effet annoncé sa volonté "d'apporter aux prestataires des solutions efficaces face aux évolutions constantes et de plus en plus exigeantes du secteur touristique".

Le secteur touristique en Province de Liège "est un véritable moteur", nous rappelait ce mardi Claude Klenkenberg, député provincial en charge du Tourisme. Au sud du pays, Liège n'est, de fait, pas le petit Poucet… avec ses 28 845 emplois (plus de 20 000 équivalents temps plein) ce qui représente plus d'un tiers des emplois du secteur en Wallonie ; secteur dont la valeur ajoutée créée en province représente 1,38 milliard d'euros, soit pas moins de 38 % de la production wallonne.

Former, subsidier…

Promouvoir donc… mais plus seulement. À l'instar de la plateforme Oufti lancée il y a quelques années pour promouvoir le secteur touristique liégeois, la Province souhaite intensifier ce rôle de facilitateur… permettant au secteur touristique, public comme privé, de bénéficier des services de la Province mais aussi au touriste de "mieux s'y retrouver", le tout en parfaite adéquation avec le label VisitWallonia.

Six missions sont évoquées par le député et Jérôme Aussems, directeur de la Fédération, dont quatre nouvelles : labelliser, former, subsidier et réseauter. Sur base de l’identification des besoins, il s’agit en effet d’accompagner les acteurs qui le souhaitent dans un parcours de formation, tout en activant les leviers existants et en permettant d’obtenir les subsides adéquats.

4500 prestataires

Par sa fonction centrale, la Fédération entend donc aussi mettre en relation les nombreux acteurs du secteur et créer ainsi de nouvelles "opportunités collaboratives". "On estime à près de 4 500 le nombre de prestataires touristiques en province de Liège", précise Jérôme Aussems… Le tout avec ce label provincial, gage de crédibilité pour le touriste.

La commercialisation et le développement de projets (navettes fluviales, vélo tourisme,…) sont les deux autres missions entamées il y a une dizaine d’années et que la Province entend poursuivre, le tout en se dotant d’un nouveau site internet, accessible depuis ce 13 septembre pour les professionnels du secteur : www.tourismepro.be.