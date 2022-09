Voici les lauréats de la 2e édition du concours photos "Circuit des Collégiales"

La deuxième édition du concours Photo "Le Circuit des Collégiales de Liège" s'est vue démarrer dans le cadre de la 34e édition des "Journées européennes du Patrimoine en Wallonie" qui s'est déroulée le week-end du 10 et 11 septembre dernier.

À la suite de la réunion du jury le 30 août dernier, les résultats du concours photographique sont connus.

Les trois premiers prix et le prix de l’innovation ont été désignés par le jury parmi 130 photos reçues. Ceux-ci, ainsi que le prix du public, ont été annoncés lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée le jeudi 8 septembre au Musée du Grand Curtius. Une soirée riche en émotion à l’issue de laquelle avait lieu le vernissage de l’exposition.

Prix du public - Manon Rorive

Le prix du public a été remis à la photo qui a récolté le plus de suffrages, soit un total de 292 votes sur plus de 1.250 votes émis sur la page Facebook de la Maison du Tourisme.

Il s'agit d'une prise de vue aussi esthétique que géométrique de la coupole de la collégiale Saint-Jean-l’Évangéliste avec son étonnante couleur bleue.

La lauréate est repartie avec un brunch pour 2 personnes, le livre « Histoire de Liège », deux visites guidées dans un musée au choix, 2 accès à la navette fluviale et un chapeau garni de la boutique partenaire « Le Petit repère ».

©Manon Rorive

Prix de l’innovation - Vincent Brichet

Pour le prix de l'innovation, attribué pour le cliché qui mettait en valeur toute idée novatrice au service de la restauration et/ou de la mise en valeur du Patrimoine, l’ensemble du jury a choisi de récompenser à l'unanimité un cliché qui nous plonge à

l’intérieur des échafaudages, appelés structure « parapluies » de la Collégiale Sainte- Croix, la plus ancienne de notre ville.

Cette vue inédite sur le chantier en cours de la restauration de la charpente offre un aperçu de l’innovation au service du Patrimoine.

Le lauréat est reparti avec un bon d’achat* de 100 euros à la boutique « Photo Galerie », et le livre « Liège de clocher en clocher », 2 visites dans un musée, 2 accès à la navette fluviale et un chapeau garni de la boutique « Le Petit repère ».

©Vincent Brichet

3e Prix - Valérie Bricoult

Le 3e prix a récompensé une photo qui met en scène la collégiale Saint-Barthélemy à travers une boule de cristal : une prise de vue technique et créative avec une touche de modernité qui permet à la photographe de repartir avec un bon d’achat de 150 euros à la boutique « Photo Galerie », 2 « Pass Musées », 2 accès à la navette fluviale et le livre « 20 ans de photographie de Liège ».

©Valérie Bricoult

2e Prix - Martine Lambricht

Quant au 2e prix, il a été décerné pour une vue nocturne de la Collégiale Saint-Barthélemy, rénovée en 2006.

Selon le jury, le cliché met en valeur la collégiale logée en plein cœur de la ville, rappelant que certains édifices sont immuables dans le bâti urbain, ancrés dans la ville, dans la vie de la Principauté.

La gagnante de ce prix a reçu un « Week-end découverte » qui comprend 2 « Pass Musées », 1 nuitée, 1 petit déjeuner et 1 dîner en soirée pour 2 personnes, 2 accès à la navette fluviale et le livre « Rouge : l'industrie liégeoise en image ».

©Martine Lambricht

1er Prix - Philippe Simon

Enfin, le premier prix a été attribué pour une magnifique photo de la Collégiale Saint-Martin (voir illustration de l'article).

Le jury a été impressionné par la qualité et la quantité des détails. On peut en effet y voir des peintures du XVII e siècle, des vitraux et des voutes en étoiles du XVIe siècle, on y voit un cœur immense et resplendissant de la Collégiale Saint-Martin fondée au

Xe siècle, on peut aussi y voir un témoignage de la puissance passée des collégiales.

Le lauréat, un habitant du quartier qui n'avait jamais visité ladite collégiale, a donc capturé le cliché qui lui permet d’obtenir le premier prix qui comprend un bon d’achat de 400 euros à la boutique « Photo Galerie », 2 « Pass Musées » et 2 accès à la navette

fluviale.

Le jury, composé de professionnels de la photo, experts du Patrimoine, représentants du « Circuit des Collégiales », de l’Evêché de Liège ainsi que de la Ville de Liège,

"remercie l'ensemble des participants-es pour leur implication, la qualité des photos,

l’originalité des prises de vue et félicite chaleureusement les lauréats-es"

.

Les échevins en charge du Patrimoine et des Cultes, du Tourisme, de la Culture, ainsi que les membres de l'ASBL « Le Circuit des Collégiales » se réjouissent du succès grandissant du public pour ce concours. Les responsables des différentes collégiales ont noté une hausse significative de la fréquentation des édifices depuis le lancement du concours, "preuve à l'appui que l'objectif de faire (re)découvrir ces édifices a été bien rempli. Liège possède un Patrimoine religieux exceptionnel".



Le paysage de Liège est en effet indissociable de ses églises, particulièrement de ses Collégiales, au nombre de 7 : Saint-Pierre, Saint-Martin, Saint-Paul, Saint-Denis, Sainte-Croix, Saint-Jean, l’Evangéliste, Saint-Barthélemy, Saint-Jacques-le-Mineur.

Entre 922 et 1015, sont érigées 7 collégiales qui dessinent un rempart spirituel renforçant les murailles de pierres qui encerclent Liège. Sous l’impulsion du prince-évêque, Notger, Liège devient telle la nouvelle Jérusalem en bord de Meuse.

L’exposition de la sélection des photos du jury se poursuivra jusqu'au 30 septembre 2022 dans la galerie vitrée du Musée Grand Curtius.