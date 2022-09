Chantier de transformation de l’E25/A25 en boulevard urbain : prolongation de la fermeture de la sortie n°7 "Coronmeuse"

Dans le cadre du chantier de transformation de l’E25/A25 en boulevard urbain entre le pont-barrage de Monsin et le pont Atlas, la sortie n°7 « Coronmeuse » vers le pont Atlas est fermée à la circulation depuis le 1er août dernier. Son ouverture, planifiée ce samedi 17 septembre, est reportée de quelques jours suite aux conditions météorologiques qui n’ont pas permis de réaliser certaines opérations. Elle devrait être à nouveau accessible ce mardi 20 septembre, sous réserve des conditions climatiques.

Pour rappel, ce chantier vise à aménager en boulevard urbain l’autoroute E25/A25 entre le pont-barrage de Monsin et le pont Atlas, créant également un accès à la zone multimodale de Bressoux. Ce projet, qui s’intègre pleinement dans le PUM (Plan Urbain de Mobilité) de l’agglomération liégeoise, permettra d’apaiser la mobilité motorisée, d’offrir une infrastructure dédiée aux modes doux et de verduriser la zone.

Concrètement les travaux consistent à :

Démolir les coffres de l'E25/A25 et de l'avenue Georges Truffaut afin d'y implanter les nouvelles voiries. A terme, la zone sera constituée de deux voies en sortie de ville et d'une voie en accès de Ville. La vitesse y sera limitée à 50 km/h ;

Connecter l'avenue de Jupille aux nouveaux aménagements à l'aide d'une nouvelle trémie ;

Créer des pistes dédiées aux vélos et aux piétons côté bâti et côté Meuse ;

Accroitre la surface dédiée aux aménagements paysagers et améliorer ainsi, notamment, le cadre de vie des riverains.{{1}}

Pour plus d’informations :

https://sofico.org/liege-transformation-de-le25-a25-en-boulevard-urbain-entre-le-pont-barrage-de-monsin-et-le-pont-atlas-permettant-lacces-la-zone-multimodale-de-bressoux/

Sur la zone de chantier, la philosophie générale est de maintenir pendant les travaux 2 voies par sens avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h.

L’accès au port de l’île Monsin n’est pas impacté pendant la durée des travaux.

Depuis le 28 mars, et ce jusqu’à la mi-2023, les usagers en provenance des voiries perpendiculaires à l’avenue Georges Truffaut ne peuvent plus se diriger vers Liège via les tourne-à-gauche :

Ils sont donc invités à emprunter l'avenue Georges Truffaut en direction de Visé afin de reprendre l'autoroute E25/A25 vers Liège ;

L'accès aux entreprises et aux habitations des riverains situées avenue Georges Truffaut continue à être assuré pendant le chantier.

Un week-end de fermeture de la trémie Atlas sera nécessaire en fin de chantier pour réaliser la jonction entre les voiries.

Ce chantier sera entièrement terminé pour l’été 2024. Il est à noter qu’il s’achèvera par la réalisation de l’espace dédié aux modes actifs côté Meuse. La configuration « routière » définitive sera accessible dès la fin de l’année 2023.

17 millions d'euros



Ce chantier représente un budget de près de 17 millions HTVA, dont près de 16 millions HTVA financés par la SOFICO, maître d'ouvrage (dans le cadre du PIMPT, le « Plan Infrastructures et Mobilité pour Tous 2020-2026 ») avec l'aide d'un subside de près de 10 millions HTVA du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), et un peu plus de 1 million d'euros par RESA (dans le cadre de placement d'impétrants).

Il est réalisé en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre.

Le bureau d'étude GREISCH est en charge des études techniques pour la réalisation de ce projet.

Le marché public de génie civil a quant à lui été remporté par l’association momentanée GALERE-ABTECH.