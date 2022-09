FN Herstal : Le personnel devra faire des efforts

Forte d’environ 1 500 membres du personnel, la FN Herstal va-t-elle perdre quelques plumes d’ici la fin de l’année ? C’est en cas ce qu’il semble ressortir d’une réunion informelle qui s’est tenue la semaine dernière entre direction et syndicats.

Lors de celle-ci, il a été fait état des difficultés actuelles du fabricant d’armes et des perspectives comptables peu engageantes pour les années 2022 et 2023. En vertu de quoi des efforts sont à faire rapidement pour éviter de devoir en consentir de plus gros, plus tard.

Cet état de fait a été officialisé, mardi lors d’un conseil d’entreprise. Lors de celui-ci, syndicats et direction ont convenu de se mettre autour de la table pour trouver des solutions, sans passer par une procédure Renault.

La première de ces réunions a eu lieu ce jeudi et se serait tenue dans un climat serein. C’est que les difficultés sont incontestables avec un chiffre d’affaires en baisse et des coûts de production qui, comme partout, augmentent vu le prix de l’énergie et des matières premières. A cela s’ajoute la pénurie de pièces électroniques qui ralentit voire paralyse la livraison de plusieurs commandes (qui sont pratiquement prêtes) et donc le paiement de celles-ci.

En outre, de manière très pragmatique, la guerre en Ukraine n’a pas (encore) eu d’effets sur les commandes des différentes armées européennes.

Pour éviter la procédure Renault, les mesures envisagées sont, en soi, classiques. Un plan de départ en RCC (prépension) qui avait été envisagé puis mis au frigo devrait être probablement réactivé. Il est également question de ne pas renouveler certains contrats CDD, en fonction des profils nécessaires. Enfin pour permettre d’attendre des jours meilleurs, du chômage économique est envisagé et devrait être équitablement réparti entre les différents membres du personnel.

À l’heure actuelle, rien n’est toutefois fixé ni en matière d’économie, ni en termes d’emplois. Un calendrier de rencontre a été fixé pour permettre, du moins l’espère-t-on, de finaliser ce “plan d’économie” d’ici la fin de l’année.

Malgré ces annonces, le climat social dans l’entreprise qui appartient à 100 % à la Région Wallonne est calme.