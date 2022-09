Accueil Régions Liège Jupille : Il avait menacé de tirer chez AB Inbev Le suspect, qui venait d’être licencié, comparaitra détenu devant le juge du fond Sarah Rasujew ©BELGA

La chambre du conseil de Liège vient de décider de confirmer le mandat d'arrêt et le renvoi devant le tribunal correctionnel d'Éric, un Liégeois né en 1987 et qui est soupçonné d'avoir menacé de commettre un attentat au sein de la brasserie AB Inbev. Pour rappel, le 1er août dernier, Éric a été mis sous mandat d'arrêt après avoir proféré des menaces à l'encontre du personnel et de son ancien employeur AB Inbev. "Nous regrettons cet incident", a réagit la société. Le suspect était un travailleur saisonnier...