Pannes à répétition à Seraing !

Le réseau de câbles dits papiers est sensible aux hausses de température…

Ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, on a régulièrement vu passer des publications de citoyens de Seraing se plaignant de subir des coupures d’électricité. Ce qui a le don d’agacer… D’autant plus vu l’explosion du tarif de l’électricité…

" Ces coupures sont souvent longues et touchent plusieurs quartiers en même temps ", a ainsi relevé le chef de groupe PTB, Damien Robert, lors du conseil communal.

Renseignements pris auprès de Resa, le gestionnaire de réseaux de distribution en province de Liège, l'opérateur ne pouvait que confirmer… " Les coupures sont effectivement nombreuses. En dehors des coupures anticipées ou liées à des impératifs, il y a eu 30 pannes sur le territoire sérésien en seulement une année. Rien que ces deux derniers mois, il y a eu 7 pannes ", a précisé Damien Robert, ajoutant que, selon Resa, ces coupures ont été causées par la sécheresse des sols " conduisant à des mouvements de terrains importants qui ont tendance à croquer les câbles papiers ".

Et de poursuivre : " si des pannes importantes ont lieu aussi en hiver, il semble évident qu'il y a un lien entre les hausses de température et le nombre de pannes d'électricité. Ces pannes touchent principalement les câbles papiers des réseaux enterrés, dont la technologie est désuète ". Et il se fait que le réseau de câbles sérésien est composé "en bonne partie de câbles papiers"…

L'échevine Laura Crapanzano, en charge des travaux, n'a pu que confirmer les propos de Damien Robert. "En effet, on observe une diminution des pannes en dehors des périodes de sécheresse. Elles durent entre 15 minutes et 2 heures, ce qui correspond au délai d'intervention ", a-t-elle indiqué.

Quant à la question de savoir si le collège a introduit une demande auprès de Resa afin d’accélérer le renouvellement du réseau de câbles papiers souterrain, sachant qu’il souffre des fortes chaleurs que l’on a pu connaître cet été, elle a répondu que Resa prend en compte ces impacts dans ses plans, tout en signalant que l’opérateur a déjà investi plus de 12 millions sur le territoire sérésien…