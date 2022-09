Tram : un processus décisionnel parfois très compliqué

Dans notre édition de ce mercredi, nous avons fait état de la fermeture inopinée et temporaire du pont Atlas, fermeture qui a mis le bourgmestre de Liège de mauvaise humeur.

Apprenant la chose, Willy Demeyer a immédiatement fait rouvrir ledit pont et s'est ensuite fendu d'un communiqué où il expliquait que cette fermeture n'avait fait l'objet d'aucune autorisation permettant aux entreprises des chantiers de Neo Légia et du tram de fermer l'ouvrage d'art. "Les entreprises et leurs donneurs d'ordre seront très rapidement convoqués afin de leur rappeler leurs obligations légales ainsi que leurs responsabilités envers les Liégeois, commerçants et usagers qui sont déjà lourdement impactés par ces chantiers d'importance."

Réunions de concertation

Mis en cause par le bourgmestre, Tram'Ardent entend démentir fermement ces informations erronées. "En effet", explique-t-on chez Tram'Ardent, "la fermeture du pont Atlas relève de la seule initiative et responsabilité d'un chantier voisin. Tram'Ardent regrette cette sortie médiatique et tient à rassurer la Ville, tous les acteurs du projet ainsi que les riverains sur leur souci de mettre en œuvre le projet du tram en toute légalité et dans le cadre des autorisations délivrées par les autorités concernées."

Cet épisode malheureux, puisque le pont Atlas a bel et bien été (brièvement) fermé, met en exergue les difficultés organisationnelles du chantier du tram, cumulées ici avec les impératifs d’un autre chantier, celui de Neo Légia.

"Il est évident qu'un chantier d'une telle ampleur n'est que surprises et recherches de solutions", explique Daniel Wathelet, responsable Communication Tram pour le Tec. "C'est pour cela que nous avons une réunion de coordination tous les mercredis avec les différents acteurs concernés. C'est un vrai travail de concertation, entre autres avec les autorités de la Ville et la police."

Mais ce n'est évidemment pas tout. "Effectivement, nous avons également régulièrement des réunions bilatérales avec les responsables d'autres chantiers que nous côtoyons le long des travaux du tram. Il s'agit là d'ajuster le planning des uns et des autres avec pour ambition de diminuer au maximum les contraintes pour les Liégeois."

Il y a aussi, par exemple, des réunions spéciales avec ce que l'on appelle les "impétrants" comme Voo, Résa, la Cile ou encore les services d'égouttage. "Tout cela implique que le processus décisionnel est compliqué puisque nous avons perpétuellement des surprises, ce qui est tout à fait normal pour un chantier de cette ampleur."

Planning respecté

Et Daniel Wathelet toutefois de rassurer : "Le timing qui a été fixé pour la mise en service du tram reste d'application."

Sur base de ce planning, la fin des principaux travaux impactants est prévue pour août 2023. Les premiers tests individuels des rames devraient débuter en décembre de cette année sur les zones Bressoux/Pont Atlas et Pont Atlas/Coronmeuse. Les essais d’ensemble devraient ensuite s’étaler entre décembre 2022 et décembre 2023, pour une mise en service le 25 avril 2024.