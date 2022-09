Un chauffeur de bulldozer écrase un homme dans le zoning des Plénesses

Un grave accident de travail s'est produit mercredi après-midi devant l'entreprise Enerwood, située dans le zoning des Plénesses. Le chauffeur d'un bulldozer a percuté deux hommes en effectuant une manœuvre, touchant à la tête l'un des deux et roulant sur l'autre, qui est grièvement blessé, rapporte jeudi l'Auditorat du travail, confirmant une information du quotidien La Meuse Verviers. À la suite de l'incident, un inspecteur en contrôle du bien-être et un expert automobile ont été dépêchés sur place. Les deux hommes blessés sont deux livreurs qui travaillent pour une société basée à Zulte, en Flandre orientale. C'est en livrant des copeaux de bois à la société Enerwood, qui exploite une centrale biomasse à Dison, que le chauffeur d'un bulldozer les a heurtés en effectuant des manœuvres. Les deux hommes ont été transportés dans un hôpital de la région. Celui qui a été touché à la tête a pu ressortir de l'établissement et regagner son domicile, précise encore Pascale Malderez, pour l'Auditorat du Travail, tandis que son collègue est toujours entre la vie et la mort.

À la suite de cet incident, l'entreprise Enerwood a décidé d'elle-même de limiter son activité sur le site. La reprise complète de ses activités sera conditionnée par les décisions qui lui seront imposées par le contrôle du bien-être du travail. L'Auditorat du travail a également dépêché un expert automobile sur place afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident et de savoir si d'éventuelles infractions ont eu lieu.