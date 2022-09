Un couple d'Ans frappe ses voisins à coups de bâton !

La police est intervenue ce mercredi 15 septembre, en fin d'après-midi, au domicile d'un couple, à la suite d'une agression.

Un conflit de voisinage aurait en effet dégénéré dans ce quartier d'Ans. Pour une raison qui reste à déterminer, l'homme né en 1980 et sa compagne, née en 1979, s'en sont pris à leurs voisins... c'est en effet armés de bâtons qu'ils ont frappé ces derniers. Dans la bagarre impliquant plusieurs personnes, une victime a été plus sérieusement blessée et souffre d'une incapacité de travail de plusieurs jours, indique-t-on au parquet de Liège.

Les faits reprochés au couple, qui aurait agi dans un contexte alcoolisé, seront ajoutés à leur dossier puisque les deux personnes sont déjà connues de la justice... Elles ont été déférées ce jeudi matin au parquet de Liège.