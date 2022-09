Durant ces travaux, l’arrêt, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits à hauteur des chantiers. Entre le 19 et le 30 septembre.

Huy : Réfection d'un tronçon de la rue Chefaïd et de la rue Delperée

Entre le 19 et le 30 septembre, il sera procédé à la réfection des revêtements d'un tronçon de la rue Chéfaïd (depuis le virage situé après l'école de Solières, à hauteur du bois, jusqu'au chemin de Perwez) et de la rue Delperée dans son entièreté. Ces deux chantiers, commandés par la Ville de Huy, seront réalisés par l'entreprise Frère Pierre et fils.

Les deux chantiers, similaires d'un point de vue technique, seront réalisés par phases en alternance avec les deux rues. La première étape consistera en un raclage de la couche de tarmac (1 à 2 jours par rue), s'ensuivront le réglage des différents trappillons (2 jours par rue) et la pose du tarmac (1 jour par rue).

Le coût des travaux s'élève à 65 684,74 euros TVAC (25 950,13 euros pour Delperée et 39 734,61 euros pour Chéfaïd).

Durant ces travaux, l’arrêt, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits à hauteur des chantiers.