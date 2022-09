Liège: ça roule comment, selon vous, au Science Park?

Dans le cadre de la semaine de la mobilité en Wallonie, du 16 au 22 septembre, la CSC met un coup de projecteur sur le Science Park au Sart-Tilman, qui ne cesse de se développer. Aujourd'hui, on y dénombre quelque 85 entreprises et un grand centre de formation qui drainent, chaque jour, des centaines de travailleurs et demandeurs d'emploi. "Pourtant, aucun plan de mobilité n'est mis en place", relève-t-on à la CSC.

"Alors que le zoning est en pleine expansion, l'offre de transport en commun est réduite : une seule ligne de bus est proposée et les horaires ne correspondent pas forcément aux besoins des usagers, pas assez tôt, ni assez tard. Pire, avec la réorganisation des lignes liée à l'arrivée du tram, ce bus 248 risque de ne plus relier le zoning directement à la gare des Guillemins… Quant à l'accès à vélo, il est peu sécurisé", témoigne Noémie Rochus, déléguée CSC chez Eurogentec.

Epinglant la mobilité comme l'une de ses priorités, eu égard à ses impacts sur la santé; l’environnement; le revenu; la cohésion sociale et la qualité de la vie, la CSC profite de cette semaine thématique pour lancer un sondage en ligne à destination des personnes qui fréquentent le Science Park. Un sondage anonyme destiné à cerner les souhaits et besoins des usagers.

"Afin de pouvoir faire des propositions concrètes d'amélioration, nous souhaitons identifier les besoins réels et précis des personnes qui travaillent ou se forment au Science Park mais aussi connaître leur avis sur le développement d'une mobilité alternative pour y accéder", explique Felipe Fernandez, permanent interprofessionnel CSC Liège-Verviers-Ostbelgien.

Mardi prochain, le 20 septembre, des équipes CSC se rendront dès 9 h 30dans le zoning pour faire connaître ce sondage et inviter les usagers à y répondre. Les délégués CSC en parleront également dans les entreprises.