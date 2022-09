Revitalisation du quartier du Quadrilatère à Huy : au tour de la rénovation énergétique de la Bibliothèque

Après le parking de la Bibliothèque, après les rues Delloye-Mathieu et de la Résistance et le début des travaux rue Adolphe- Chapelle, et avant la rue l'Apleit, la Ville de Huy continue le développement de ses projets structurants, quartier par quartier.

Le quartier du Quadrilatère, qui s'inscrit dans le "pôle socio-culturel" du Masterplan hutois, fait ainsi petit à petit peau neuve.

Dans le cadre de cette vision d'ensemble de la Ville, en incluant les objectifs environnementaux qu'il s'est fixé, le Collège communal a décidé ce lundi 12 septembre de rentrer un dossier de candidature UREBA Exceptionnel 2022 pour la rénovation énergétique de la Bibliothèque.

Ce projet permettra de réaliser des économies d'énergie estimées à 76,24 %.

"Cette étape prend place aux côté de nombreux chantiers et projets qui accompagnent le redéploiement de notre belle ville", commente le collège communal de la Ville de Huy qui vient de recevoir une promesse de subside de l'ordre de 500.000 euros de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la rénovation de la section jeunesse de cette même Bibliothèque.

C'est donc le visage de tout un quartier qui se tourne vers un "mieux".