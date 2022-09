Un nouvel atelier vélo dans le quartier Saint-Pholien à Liège

Le vélo a le vent en poupe. Les fondateurs de CycloLibre l'ont bien compris.

Un pneu crevé, une chaîne usée, un frein qui lâche, une roue voilée ? Non, on ne jette pas ! À partir du 21 septembre, un atelier vélo s’installe à Saint-Pholien, à Liège, pour chouchouter les vélos ... et les cyclistes.

Qu’y trouve-t-on ? Des vélos électriques, de randonnée et/ou de voyages, des sacoches, des remorques et du matériel de bike-packing, des livres, des cartes, mais aussi un atelier vélo... et une machine à café ! Bref, tout ce qu’il faut pour pouvoir goûter au plaisir et au sentiment de liberté que procure la mobilité douce.

Derrière CycloLibre, il y a Madeleine et Guy, deux Liégeois qui n’ont pas peur des grands virages. Leur idée : proposer un lieu de bienveillance, anti surconsommation, accessible à toutes les bourses, avec une partie « location » pour permettre à chacun de tester l’aventure du voyage à vélo.

Un ancien garage

Pour commencer et tester leur idée, Madeleine et Guy ont débuté les activités d’atelier et de location il y a un an dans leur maison.

Puis, ils ont transformé un ancien garage automobile de quartier, situé rue Saint-Pholien 12 à 4020 Liège, en atelier vélo. Dès cette mi-septembre 2022, l’ensemble de leurs services s’y déploient.

Un week-end d’ouverture est prévu des 17 et 18 septembre, avec plusieurs rendez-vous dédiés aux familles et aux cyclovoyageurs. Accès gratuit et ouvert à toutes et tous.