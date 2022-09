Davantage de places Kiss & Ride et Shop & Drive à Liège

Dans le cadre du plan communal de mobilité, la ville de Liège poursuit la démarche initiée en vue d'instaurer un plus grand roulement au niveau du stationnement au bénéfice des usagers et commerçants.

Ainsi, ce vendredi, lors de la séance du collège communal, il a été décidé d'implanter une centaine de places Kiss & Ride et de doubler les places Shop & Drive sur le territoire liégeois. Ceci faisait partie des mesures ayant été plébiscitées par les Liégeoises et les Liégeois dans le cadre de l'actualisation du projet de ville "Liège 2025".

Concrètement, il s'agit d'une solution de parking gratuite mais limitée. L'idée est que les usagers puissent rapidement trouver une place de parking à proximité des écoles et des crèches, afin de déposer et/ou reprendre des enfants, ainsi qu'à proximité des commerces.

Augmenter la disponibilité

Ces places identifiées en tant que Kiss & Ride, au moyen d'un panneau spécifique, sont ainsi disponibles gratuitement durant 15 minutes, du lundi au samedi entre 7 h et 18 h. Aucune réservation n'est possible.

"L'objectif est double : augmenter la disponibilité de parking en favorisant une rotation rapide des voitures et, surtout, améliorer la sécurité aux abords des écoles en proposant aux parents ou tuteurs des places dédiées et matérialisées respectant les prescrits du code de la route. En effet, c'est une alternative qui permet de limiter les stationnements illicites aux abords des écoles (en double file ou sur trottoir) et d'apaiser le cheminement des écoliers et des piétons de passage", précise-t-on à la ville de Liège.

Pas la peine d'imaginer pouvoir en bénéficier plus longuement puisque chaque place Kiss & Ride est dotée d'un capteur qui détermine si la place est libre ou occupée et calcule en temps réel le temps de stationnement... Ces informations sont disponibles en temps réel via le site Internet de la ville de Liège: https://www.liege.be/kissandride , soit prochainement dans l'application "Liège en poche": https://www.liege.be/app .

Afin que le système fonctionne comme il se doit, un contrôle régulier est effectué par la police. Celle-ci est également informée des dépassements en temps réel et peut, dès lors, sanctionner. Le montant de l’infraction s'élève à 55 €.

A noter que la durée de fonctionnement du Kiss & Ride n'est pas limitée aux heures de pointe scolaires, apportant ainsi plus de flexibilité et de facilité pour les parents (horaires étalés des garderies, crèches).

Quant aux places Shop & Drive, elles sont doublées pour en arriver à 400. L'objectif est d’augmenter l’attractivité des commerces. Celles-ci permettent aux clients de trouver place où stationner et aux livreurs de se garer dans l’éventualité où les zones de livraison seraient occupées. Ces places sont disponibles gratuitement pendant 30 minutes, du lundi au samedi de 8 h à 18 h.

Des capteurs

De même, chaque place Shop & Drive est dotée d'un capteur qui détermine si la place est libre ou occupée et calcule en temps réel le temps de stationnement. Le capteur envoie un signal sur la présence d'un véhicule. Les disponibilités en temps réel sont consultables sur le site Internet de la ville: https://www.liege.be/shopanddrive, soit grâce à l'application "Liège en poche".

Là aussi, aucune réservation n'est possible et la police est également informée en temps réel des dépassements.

La Ville précise que le stationnement sur des places Shop & Drive est également limité à 30 minutes pour les détenteurs d’une carte de riverain, d’une carte PMR ou d’une vignette de stationnement. Par contre, avant 8 h et après 18 h, ainsi que le dimanche, il n'y a pas de limitation du stationnement, qui reste gratuit. Les places peuvent être utilisées, par exemple, par des clients des restaurants ou par les riverains.