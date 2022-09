Des Liégeois mis à l'honneur

A l’occasion des Fêtes de Wallonie en Cité ardente, la distinction des Mérites Liégeois a été remise ce dimanche,lors de la séance académique donnée à l’Opéra Royal de Wallonie.

Cette cérémonie honore celles et ceux, qui par leur engagement citoyen, professionnel ou bénévole, contribuent ou ont contribué à la renommée, la convivialité, la cordialité, l'ouverture et l'animation de la ville de Liège.

Cette année,9 personnes ou associations ont été mises à l’honneur. Il s'agit de:

Professeur. Lucien Bodson : anesthésiste-réanimateur, urgentiste et coordinateur du plan d'urgence au CHU de Liège. Ses compétences ont été des plus précieuses durant la crise du Covid. Témoin et référent clef de l'évolution de la situation sanitaire, la presse l'a sollicité fréquemment pour ses avis perspicaces.

Judith Croux et Valentine Lecoqde l'ASBL ECLOSIA : à la fois romaniste et ingénieure agronome, elles se dirigent toutes deux vers l'enseignement. Touchées par les familles en exil, elles décident de créer l'ASBL ECLOSIA. Celle-ci organise des activités (théâtre, ateliers bricolage, danse…) en français langue étrangère (FLE) pour les enfants et adultes allophones du quartier du Laveu.

Christian Libens: professeur de français, conférencier, animateur littéraire, scénariste de BD, journaliste... Son amour pour Liège s'est reflété dans bon nombre de ses ouvrages. Son dernier livre : "L'Ardent dictionnaire des auteures et auteurs liégeois" est le premier dictionnaire entièrement consacré aux écrivaines et aux écrivains de la région liégeoise.

Eloise Steyaert: de formation littéraire, elle est la première praticienne belge en bibliothérapie (l'art de prendre soin d'une personne par des livres) et la créatrice du « Slow Reading Club ». Ses activités sont résumées sur le site www.lemotquidélivre.be

Quincaillerie Gillon : fondé en 1848 à Chênée, ce commerce est un des plus anciens de la ville. Mme Martine Dutz et M. Jacques Dodet font partie de la 5e génération à la tête du magasin. Fortement touché lors des inondations, le commerce est de nouveau opérationnel et continue à offrir le meilleur service à ses clients.