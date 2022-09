La fausse infirmière repart avec les bijoux

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Seraing Elle avait la toilette d’une octogénaire et la aussi "nettoyée" de 2 colliers et 2 bagues.

Ce sont des faits pour le moins désagréables qui ont valu à une dame originaire de la région anversoise de se retrouver, dimanche matin, au parquet de Liège.

La veille, la dame s’est présentée au domicile d’une octogénaire sérésienne et lui a dit qu’elle était infirmière et qu’elle était envoyée pour lui faire sa toilette.

L’histoire ne dit pas si la dame, âgée de 87 ans, attendait réellement une infirmière, mais toujours est-il qu’elle lui a ouvert la porte.

La fausse infirmière a alors fait la toilette de l’octogénaire, tout en lui disant qu’elle serait plus efficace si la dame enlevait ses bijoux. L’octogénaire n’a pas sourcillé et a enlevé deux colliers, une bague et son alliance.

Une fois la toilette terminée, l’infirmière a tourné les talons et a quitté la maison. Ce n’est qu’à ce moment-là que la Sérésienne s’est rendu compte que ses bijoux avaient disparu. Elle n’a pas perdu son sang-froid et a immédiatement appelé la police qui a tout aussi vite interpellé l’infirmière qui se trouvait encore dans le quartier.

Il est alors apparu que la dame était déjà connue des autorités judiciaires, condamnée à 5 ans de prison par le tribunal correctionnel d’Anvers pour vol sur une personne vulnérable…

J.-M. C.