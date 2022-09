Plus de 120 bières belges et étrangères sont à découvrir.

Les Hoppy Days de retour les 30 septembre, 1er et 2 octobre

Les Hoppy Days, le festival international de la bière de Liège, sont de retour à la Caserne Fonck les 30 septembre, 1er et 2 octobre avec encore une fois un programme festif et… original.

Ainsi, plus de 120 bières belges et étrangères de qualité sont à découvrir parmi 16 stands de brasseries et un stand de l'organisation.

L'occasion sera aussi de faire la fête les vendredi et samedi avec des blind tests, groupes et DJ’s.

Une soirée spéciale "Années 2000" est aussi organisée le samedi avec DJ Dan.

Dimanche, un blind test et Oli Soquette mettront l'ambiance "en mode freestyle".

Pour ceux qui n'aiment pas la bière, la fleur de Franchimont, softs naturels, vin, pèket, gin sont prévus.

Là est l'originalité, des formations gratuites accélérées de réanimation et d’utilisation de défibrillateur semi-automatique seront organisées chaque jour les premières heures d’ouverture.

Enfin, il y aura de quoi se sustenter

"avec des hamburgers, boulets liégeois, frites, tacos, cuisine syrienne",

précisent les organisateurs.

Le dimanche accueillera la première fête de la crêpe de Liège. Salées, sucrées, locales ou lointaines, une pléiade de saveurs différentes sont à conjuguer avec toutes les bières des Hoppy Days.

Ouverture les vendredi 30 septembre (16h-2h), samedi 1er octobre (14h-3h), et dimanche 2 octobre (12h-21h).

Où ? Rue Ransonnet à Liège, à la Caserne Fonck (en face de la caserne des pompiers).

Tarfi : 7 euros le vendredi, 7 euros le samedi (avant 21h), et 10 euros (après 21h), et gratuit le dimanche.

Le verre de l’évènement sera personnalisé par un dessinateur wallon, comme chaque année, et sera vendu 2 euros.

Plus d'infos sur le site www.hoppydays.be