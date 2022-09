Liège : Hommage, morosité et espoir

Ce dimanche matin, à l’occasion des fêtes de Wallonie, le bourgmestre de Liège prononcé son désormais traditionnel discours. Un discours relativement morose, axé sur la sécurité mais également emprunt d’espoir pour une ville de Liège que Willy Demeyer veut résiliente. Extraits.

“Il s’agit des dernières Fêtes de Wallonie de Christian Beaupère, en tant que Chef de Corps de la Police liégeoise. Durant 22 ans, il a innové, relancé l’investissement, notamment dans les infrastructures et mis en place, un Collège de Direction et un organigramme qui pourvoit au bon développement de l’ensemble des missions de la Zone. L’une des qualités essentielles d’un Chef de Corps repose sur la confiance et les liens qu’il crée avec l’Autorité communale, les hommes et les femmes placés sous son commandement et la population qu’il doit protéger et servir. Mission particulièrement réussie pour Christian Beaupère”.

Et le bourgmestre de dresser ensuite la liste des événements malheureux qui se sont enchaînés sur le territoire communal : "Attentat, Pandémie, Inondations, Attaque informatique… Nous avons affronté et relevé tous ces défis. Les troubles climatiques se succèdent, après les inondations l'année dernière, c'est la sécheresse qui a sévi cet été. Face à ces soubresauts climatiques, la Ville de Liège est résiliente et continue d'avancer sur son Plan Climat, le développement de sa canopée et son Schéma de Développement communal".

Mobilité structurante

Une résilience qui passe, selon le mayeur par une mobilité durable et structurante à travers le Plan Urbain de Mobilité et dont l'arête centrale est le Tram. "C'est une évidence, le chantier du Tram ne se déroule pas comme initialement prévu. Je réclame, une nouvelle fois, avec insistance à la Région Wallonne, le respect des nouveaux délais annoncés. Nous attendons également avec impatience le plan d'aides aux indépendants liégeois préparé par la Région wallonne. Aides qui seront complétées par des mesures prises par la Ville".

Autre dossier abordé par Willy Demeyer : l'insécurité liée à l'invasion du pays par les mafias de la drogue. "À l'initiative du Premier Ministre, je me suis rendu, à Bruxelles, avec une dizaine de Bourgmestres de grandes villes afin de décider d'un plan de lutte nationale contre ce fléau. Il a été demandé aux Bourgmestres d'utiliser leurs pouvoirs de police administrative afin de fermer, au terme d'une procédure nouvelle, les établissements liés à la drogue ou financés par celle-ci. J'ai défendu, un renforcement de la Magistrature avec la création de chambres correctionnelles spécifiques à la problématique. Enfin, j'ai réclamé avec mes collègues, une expulsion rapide des personnes étrangères sans papiers se livrant au trafic de drogue. La Loi du 3 février 1921 sera modifiée, autorisant les Salles de Consommation à Moindre Risque".

Eclaircie

Elle le bourgmestre d'évoquer la salle de consommation située à Liège. "La Police, dans un rapport récent, atteste de son utilité. D'autre part, une évaluation scientifique, unanimement souhaitée est en cours. Enfin, je proposerai, à bref délai, une réforme de ses structures".

Il n’en reste pas moins vrai que le trafic international de drogue a des conséquences sociales importantes. Notre population réclame une pacification de l’espace public liégeois, nous verrons avec Jean-Marc Demelenne comment y arriver. Dans un contexte compliqué pour les finances publiques, cela nécessitera une dotation correcte pour notre Zone de Police émanant de l’État mais aussi de la Ville”.

Mais, du moins Willy Demeyer en est convaincu, l'éclaircie est au bout du tunnel. "Notre ville poursuivra ses politiques d'enseignement, sociales, culturelles et sportives. Ces actions favorisent l'épanouissement individuel et collectif. Elles sont chères à la population Nous continuerons à transformer positivement notre cadre de vie. Nous enregistrons beaucoup de marques d'intérêt émanant d'acteurs économiques et d'investisseurs immobiliers publics et privés. Nous les accueillerons dans la philosophie du SDC qui privilégie la construction sur des terrains précédemment mis en œuvre et la préservation des espaces verts. Je vous donne rendez-vous l'an prochain pour un bilan plus réjouissant."