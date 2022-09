Tilleur : c'était un incendie criminel

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Un inconnu a amassé papiers et cartons devant la porte d'un appartement.

Ce matin, nous avons fait état de deux incendies survenus, en quelques minutes, dans la région liégeoise.

Il s’avère que l’un d’entre eux est d’origine criminelle. En effet vers 7 h 50, les pompiers de Liège ont été avertis qu’un incendie venait de se déclarer dans un immeuble abritant des logements sociaux, à Tilleur.

Un habitant des lieux a en effet senti une odeur de brûlé dans les “communs”, il est sorti de son habitation et a constaté qu’un inconnu avait amassé des papiers et cartons devant la porte d’un appartement voisin et ce, avant d’y bouter le feu.

Une fois sur place, les Diables noirs ont facilement éteint le brasier. Il n’y a pas eu de blessé et ce, d’autant moins que l’occupant de l’appartement visé était absent au moment des faits.

La police a été prévenue et une enquête est en cours.