Villers-le-Bouillet : Deux frères privés de liberté pour vols

Dimanche matin, deux frères originaires de Villers-le-Bouillet et âgés de 18 et 19 ans, ont été déférés au parquet de Liège. On leur reproche d’avoir commis plusieurs vols dans des voitures stationnées dans leur commune, plus précisément rues de la Sablière et Fays.

En fait, vendredi soir, les deux frangins ont participé à une soirée lors de laquelle l’alcool a coulé à flots. Sur le chemin du retour, les deux frères ont, on ne sait pour quelle raison, décidé de fracturer plusieurs véhicules qui avaient le malheur d’avoir été stationnées sur leur chemin. Au final, les deux frères ont fracturé quatre voitures et y ont volé, entre autres, une imprimante, une tablette ou encore des documents.

Heureusement, les deux voleurs ont été repérés alors qu’ils étaient en plein travail et l’alerte a été donnée. La police s’est rapidement rendue sur les lieux et a interpellé les deux voleurs à proximité. Les deux hommes privés de liberté et une partie du butin a été retrouvée dissimulée dans un buisson à proximité.

Dimanche, les deux frérots, dont un est déjà connu des autorités judiciaires ont été déférés au parquet de Liège. Là, décision a été prise de les remettre en liberté. Cela ne signifie pas qu’ils ne devront pas répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel puisqu’ils se sont vu remettre une citation à comparaître devant le tribunal en octobre prochain.