Assises de Liège : Des portraits peu reluisants de l’accusée… et de la victime

La cour d’assises de Liège a débuté lundi le procès de Chloé Stévenin, une Herstalienne de 23 ans et accusée d’avoir commis le meurtre de Thierry Vanderveck, par la lecture de l’acte d’accusation. Il a révélé les personnalités particulières de l’accusée et de la victime, celles-ci présentant des notions de psychopathie, selon les experts.

Thierry Vanderveck (41 ans) avait été tué d’un coup de couteau porté au cœur le 10 décembre 2017 à Herstal. Chloé Stévenin l’avait poignardé lors d’une dispute. Elle était âgée de 19 ans et entretenait une liaison avec Thierry Vanderveck, âgé de 41 ans.

Ce dernier était bien connu de la justice. Il avait été condamné en janvier 2007 à 25 ans de prison pour vol avec violence ayant causé la mort d’une personne sans intention de la donner et pour le meurtre d’un autre individu.

L’enquête avait révélé que Thierry Vanderveck avait été atteint d’un seul coup de couteau. Les faits s’étaient déroulés à l’étage d’une maison où résidait la mère de Chloé Stévenin.

À l’arrivée de la police, Chloé Stévenin était encore porteuse du couteau pliable ensanglanté. Elle avait donné plusieurs versions des faits, dont une selon laquelle Thierry Vanderveck s’était empalé sur le couteau lors d’une dispute. Elle avait aussi expliqué avoir porté un coup de couteau pour se défendre.

Disputes fréquentes

Chloé Stévenin avait exposé qu’elle avait vécu avec Thierry Vanderveck mais qu’elle avait décidé de le quitter, car elle avait peur de lui en raison de sa personnalité tyrannique. La victime aurait tenté de la convaincre de quitter la maison de sa mère pour qu’elle vive avec lui sur un bateau.

Les disputes entre Chloé Stévenin et Thierry Vanderveck auraient été fréquentes. Thierry Vanderveck aurait menacé l’accusée de la tuer si elle portait plainte. Vanderveck se serait en outre comporté comme le compagnon et le protecteur de Chloé Stévenin alors qu’elle souhaitait mener sa vie à sa guise.

L’acte d’accusation dévoilé aux jurés a révélé les personnalités des deux protagonistes. Chloé Stévenin a été livrée à elle-même dès son plus jeune âge. Elle a grandi dans des logements insalubres et traînait en rue. Elle n’a jamais été correctement scolarisée et a été impliquée dans de nombreux faits de toute nature. Ses occupations tournaient autour de la drogue et des sorties. Les experts ont relevé chez elle un manque d’empathie, une personnalité borderline et des traits antisociaux qui confèrent à la psychopathie.

Thierry Vanderveck, la victime, a vécu une vie marginale. Son casier judiciaire mentionnait de nombreuses condamnations, dont une aux assises, où les experts avaient souligné sa personnalité antisociale, son impulsivité et son agressivité. Les experts avaient aussi souligné chez lui un volet psychopathique. Thierry Vanderveck était décrit comme violent, impulsif et intolérant à la frustration.

“Je ne voulais pas le tuer, juste me sauver !”

Lors de son interrogatoire réalisé lundi devant la cour d’assises de Liège, Chloé Stévenin (23 ans) a contesté l’intention de tuer Thierry Vanderveck. Elle a précisé avoir été menacée de mort par la victime et lui avoir porté un coup de couteau pour se défendre.

L’accusée a précisé qu’elle n’entretient plus aucun rapport avec sa mère, dont elle porte le nom. “Elle m’a laissé tomber. Pour moi, elle est morte. C’est une alcoolique et une droguée qui ne s’occupe pas de ses enfants”, a précisé l’accusée.

Chloé Stévenin a eu peu de rapports avec son père. Elle dit avoir vécu 18 mois avec lui, mais elle affirme avoir été battue et violée par cet homme qui lui a aussi appris à voler des voitures.

L’accusée a évoqué différents faits violents qui ont émaillé sa jeunesse, comme une tentative d’égorgement avec un couteau sur sa mère, une menace d’égorger un dealer ou des faits de prostitution à l’âge de 15 ans pour financer une importante consommation de drogue. Les services de police ont présenté une longue liste d’interventions pour mineure en fugue. Chloé Stévenin a aussi fait une tentative de suicide en raison de son mal de vivre.

L’accusée a précisé que c’est à l’époque où elle se prostituait qu’elle avec fait la connaissance de Thierry Vanderveck. Il disait vouloir la protéger et la sortir de ce milieu. Ils ont entretenu une relation amicale qui, selon l’accusée, est devenue sentimentale. Chloé Stévenin aurait vécu avec Thierry Vanderveck sur sa péniche. Il se serait montré violent et aurait menacé de la tuer. Il l’aurait aussi violée à deux reprises. Après leur rupture, Chloé Stévenin affirme que Thierry Vanderveck la relançait et la harcelait dans l’espoir de la récupérer.

“Pour me mutiler”

L’accusée a exposé que, le jour des faits, il s’était présenté au domicile de sa mère pour tenter de la récupérer. Elle dit s’être réveillée en entendant des insultes. Elle affiche qu’elle s’est alors munie d’un couteau pour se mutiler le bras. Thierry Vanderveck est monté dans sa chambre, l’a tirée par les cheveux et l’a empoignée par la gorge. Elle dit l’avoir frappé dans les testicules. “Quand il s’est relevé, il est revenu vers moi. Je ne savais pas m’échapper. J’ai donné un coup avec le couteau, mais je ne voulais pas le tuer. Je voulais juste lui faire peur”, a indiqué l’accusée.

Confrontée à des éléments de la reconstitution, Chloé Stévenin explique que Thierry Vanderveck lui bloquait le passage. “Il m’a tiré par les cheveux et m’a dit qu’il allait me montrer ce qu’est la mort. Il a menacé de me tuer. Là, j’ai mis un coup de couteau. Je voulais me protéger en le blessant, pouvoir passer et partir. C’était lui ou moi”, a-t-elle précisé.