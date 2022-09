Il vole des lampes sur des vélos à Liège

Ce dimanche, la police de Liège a été appelée à intervenir dans le parking couvert de la gare des Guillemins. On y avait signalé la présence de deux personnes occupées à dérober du matériel sur des vélos. Il s'agissait d'un homme et d'une femme. Ils ont été interpellés.

L'individu a admis avoir volé trois lampes sur des vélos. Il a indiqué avoir agi à la demande de sa compagne, qui était sur place avec lui, car elle n'avait plus de bougies...

Alors qu'il se trouvait au commissariat, il est apparu que ce même individu était signalé dans un autre dossier remontant au mois d'avril dernier. Les faits s'étaient produits sur un chantier à Seraing.

Ce jour-là, l'intéressé avait été repéré par un habitant de la rue alors qu'il rentrait chez lui. Celui-ci avait vu un individu au comportement suspect sur le chantier d'un immeuble en construction. L'homme s'est avancé et l'a interpellé. Selon ses dires, ce n'était pas la première fois qu'il le voyait sur place. Ce qui n'a manifestement guère plu à l'individu qui lui a exprimé toute sa sympathie en lui portant un coup de matraque au niveau de la tête. Il a également brandi ladite matraque en s'adressant à la compagne du témoin et leur enfant, leur assurant qu'il viendrait se venger...

Cet individu de 39 ans, sans domicile, n'a pas nié s'être aventuré ce jour-là sur un chantier... Il a indiqué qu'il avait repéré un générateur et qu'il souhaitait faire recharger son téléphone portable... Il a affirmé que l'autre homme s'est avancé vers lui en lui disant de quitter les lieux et lui aurait ensuite donné des coups. Il n'a donc pas reconnu avoir porté un coup de matraque, pas plus que les menaces à l'égard de la compagne.

L'intéressé, déjà connu de la justice pour des faits de vols, a été déféré au parquet de Liège.