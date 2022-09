Le dauphin de Bobet

Né le 12 juillet 1930 à Momalle, Jean Brankart commence le vélo en 1949 et passe pro en 1953, après son service militaire.

Si son palmarès recense 27 victoires dont trois titres de champion de Belgique de poursuite (1956, 1958, 1959), une 3e place à Paris-Nice en 1957, un titre de meilleur grimpeur du Tour d’Italie 1958 et une victoire du GP du Midi Libre en 1959, son coup d’éclat date de l’été 1955.

Cette année-là, il gagne la 18e et la 21e étape (un contre-la-montre individuel entre Châtelleraut et Tours où il met Bobet à 1’ 52" sur 68 km) du Tour de France (2e au général à 4’ 53" de Louison Bobet). Lors de sa première victoire, dossard no 12 sur le dos, il règle, sur la piste de Pau, un fameux trio composé de Bobet, Gaul et Geminiani !

Pourtant, les embûches venaient même de ses partenaires. En ce temps-là, les équipes étaient nationales… "À l'époque, le leader était Ockers", explique-t-il. "Il y avait des clans au sein de notre formation. Je n'ai pas été bien secondé, à l'inverse de Bobet", se remémorait-il en 2001, lors d'un entretien à La DH.

Un battant

Reconnu pour son tempérament de battant et son franc-parler, il met un terme, en 1960, à sa carrière. À la suite de problèmes cardiaques, le jour de ses 30 ans, épuisé, il renonce à la Grande Boucle. "Je commençais à connaître le métier…"

Il vivait depuis des jours paisibles dans son village natal où une expo lui avait été consacrée pour son entrée dans le 4e âge. "Vive Brankart, vive Brankart, c'est la fierté de Momalle", s'écriait alors la foule.

Jean Brankart s’est éteint le 23 juillet 2020.