"Pan’Art, un coup de pied aux idées reçues" s’expose à la Cité Miroir

Depuis 11 ans, le département des Affaires sociales de la Province de Liège organise une exposition d’art différencié "Pan’Art, un coup de pied aux idées reçues".

Les œuvres exposées sont réalisées par des artistes dans le cadre d’ateliers créatifs des centres de jour et des institutions spécialisées. Ceux-ci permettent aux bénéficiaires de s’exprimer grâce à l’art, de laisser libre cours à leur créativité.

Malheureusement, ces œuvres restent souvent inconnues du grand public et peuvent se nourrir d'a priori. Pan'Art a voulu changer cela.



"La meilleure démonstration que l'on peut en faire, c'est l'envie manifestée chaque année par de nombreux visiteurs, véritables amateurs ou esthètes, d'acquérir l'une ou l'autre de ces œuvres auprès de l'artiste ou de l'institution où il réside. Ainsi que l'intérêt manifesté par certaines galeries d'art !", commente la Province de Liège.



Au fur et à mesure des années, les artistes font preuve de plus en plus de talents et de savoir-faire et donnent naissance à des compositions surprenantes et originales : peintures, sculptures, papiers mâchés, tissus pliés ou encore vidéos.

"Par le biais de cette exposition, il nous tient particulièrement à cœur de démontrer que ces ateliers auxquels ils participent dans leurs institutions n'ont pas pour simple but de les occuper mais de les aider à évoluer dans leur art, à développer leurs talents, à s'intégrer dans notre société et à gagner en autonomie".

Dans le cadre de l’exposition et afin de sensibiliser le grand public au handicap, des séances pédagogiques auront lieu les jeudi 22 et vendredi 23 septembre à destination des groupes scolaires. Les films projetés seront sélectionnés parmi ceux présentés au THE EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL, Festival international de film autour du handicap.

L'exposition est visible du 22 au 25 septembre, de 10 h à 18 h (16h le dimanche 25 septembre), à la Cité Miroir, place Xavier Neujean, à Liège. Entrée gratuite.

Infos au 04.279.69.35 et sur www.provincedeliege.be/panart