Accueil Régions Liège Le pont de Renoupré bientôt réparé à Dison Conseil communal > C’était une des conséquences des inondations : les ponts de Renoupré et de Nasproué avaient été endommagés. Les travaux vont débuter. Sarah Rentmeister ©EdA LABEYE Philippe

Le marché des travaux de réfection des ponts de Renoupré (celui qui relie la commune de Dison à celle de Verviers via la rue de Limbourg) et de Nasproué (l’autre plus petit...