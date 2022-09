Premières vendanges au vignoble didactique à Flémalle

En juin 2021, le centre provincial de formation en agriculture et ruralité (CPFAR) de la Province de Liège présentait le projet développé au départ du vignoble acquis près du fort de Flémalle. Un projet à visée pédagogique liant le CPFAR à trois autres centres d’enseignement agricoles limbourgeois (Belgique et Pays-Bas), dans le cadre d’un financement européen Interreg Euregio Meuse-Rhin. Ce projet, nommé EMRWine, vise à développer un programme de formations et de sensibilisation ainsi qu’une charte des bonnes pratiques en vue d’une viticulture de plus en plus verte.

Si des formations ont déjà été dispensées au sein du vignoble didactique de Flémalle, c'est ce lundi qu'ont débuté les premières vendanges sur ce site auparavant exploité par des particuliers. Il s'agit, en effet, des premières vendanges du CPFAR sachant que le mildiou (Ndlr: maladie affectant de nombreuses espèces de plantes), favorisé par les conditions météorologiques désastreuses de l'été 2021, avait rendu la tâche impossible l'an dernier. "Heureusement, le soleil a, cette fois, gorgé les grappes de Chardonnay, de Pinot Gris, de Régent et de Sieger qui se déploient sur ce terrain regardant vers le sud. La tâche s'annonce donc conséquente avec 5 400 pieds de vigne sur lesquels récolter les grains de raisin", relève-t-on à la Province de Liège.

Une quarantaine d'étudiants étaient ainsi à pied d'oeuvre ce lundi et ce, dans le cadre d'un nouveau cursus dédié à la sensibilisation à la vigne via les vendanges. A travers ce projet européen, la Province dit porter son attention sur les productions locales à taille humaine, "pour une agriculture plus responsable". Un programme de formations variées (Viticulture connectée, Taille de la vigne...) et adaptées aux réalités culturales de demain a ainsi été mis en place.

"Parce qu'un constat s'impose : la viticulture s'installe bel et bien en Wallonie et, en particulier, dans nos régions où plus de 70 parcelles sont désormais exploitées, soit près de 100 hectares, souvent de façon biologique. La Province de Liège accompagne donc, par le développement de cours et d'outils comme son vignoble, les acteurs de ce secteur en pleine expansion".

Quant au vin qui devrait découler de ces vendanges, il participera à la même dynamique puisque sa production constituera une étape de plus dans l’apprentissage ainsi proposé. Une dégustation sera ensuite proposée, dans un cadre non commercial, afin de promouvoir l'activité viticole.