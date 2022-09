La Maison des Langues de la Province de Liège et ses partenaires réunissent, pour les futurs globe-trotteurs, tous les opérateurs pouvant répondre à leurs questions.

Un Salon du Jeune Bourlingueur à Malmedy, Liège et Huy

La Maison des Langues de la Province de Liège, en partenariat avec le Centre J de la Ville de Liège et les Infor jeunes de Malmedy et Huy, organise le Salon du jeune Bourlingueur : à Malmedy le 24 septembre de 11 à 17h, à Liège le 5 octobre de 13 à 17h30 et à Huy le 15 octobre de 10 à 16h.

En Wallonie, à la fin de l’Enseignement secondaire, de plus en plus de jeunes se décident souvent à partir à l’étranger pour améliorer leurs connaissances linguistiques et découvrir le monde avant de commencer des études supérieures. Les possibilités sont variées : seconde rhéto, volontariat à l’étranger, working holidays, séjour au pair,..

La Maison des Langues de la Province de Liège et ses partenaires réunissent, pour les futurs globe-trotteurs, tous les opérateurs pouvant répondre à leurs questions et les aider à monter leur projet.

Des jeunes ayant déjà franchi le cap viendront partager leur expérience lors d’une séance « Les jeunes parlent aux jeunes » et répondre à toutes leurs questions. Nouveauté cette année, un groupe de parents viendra également discuter sur cette thématique.

Cette journée, placée sous le signe des échanges, leur permettra de faire le plein d’infos, et recueillir de bons conseils.

Au programme :