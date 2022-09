Assises Liège : Chloé Stévenin déclarée coupable du meurtre de Thierry Vanderveck

Après quatre heures de délibération, le jury de la cour d'assises de Liège a déclaré jeudi Chloé Stévenin, âgée de 23 ans, coupable d'avoir commis le meurtre de Thierry Vanderveck, 41 ans. Le Liégeois avait été poignardé d'un coup de couteau dans le cœur le 10 décembre 2017 à Herstal. Chloé Stévenin lui avait asséné ce coup de couteau lors d'une dispute. Agée de 19 ans au moment des faits, elle avait entretenu une liaison avec Thierry Vanderveck.

L'accusée avait livré plusieurs versions des faits. Ses avocats, Me Mallants et Me Croisier, avaient sollicité son acquittement sur base de la légitime défense. Ils avaient aussi contesté l'absence d'intention homicide et évoqué l'excuse de provocation pour tenter de diminuer la gravité des faits reprochés à leur cliente.

A l'issue d'une première délibération, le jury a déclaré Chloé Stévenin coupable d'avoir commis le meurtre de Thierry Vanderveck.

Les débats sur la peine auront lieu vendredi matin dès 9 heures.