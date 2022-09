Accueil Régions Liège Boxs vélos, kiss & ride et rues scolaires à Liège : les écoles au coeur de la mobilité de demain ! Mobilité Différentes nouveautés en matière de mobilité scolaire sont présentées par l’échevin Foret. Marc Bechet Journaliste - Liège ©MICHEL TONNEAU

On sait que l’échevin liégeois de la Mobilité et de la Transition énergétique ne ménage pas ses efforts pour faire la promotion d’une mobilité active à Liège, piétonne, cyclable ou via d’autres...