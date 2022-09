Huy : il stoppe une voiture avec une barre en fer et blesse avec un briquet

Après être allé rechercher le fils de sa compagne à la maison des jeunes située à 200 mètres de son habitation hutoise, le prévenu de 25 ans entend son petit frère arriver en scooter devant chez lui. Au même moment, une voiture arrive à vive allure au bout de la rue. "Cette personne avait déjà tenté de me renverser, j'ai attrapé la barre de fer près de la porte d'entrée et je l'ai stoppé net", explique-t-il face au juge ce mercredi au tribunal correctionnel de Huy. Hors de la voiture, les deux hommes s'énervent. Dans sa main, le prévenu tient un briquet. Quand la compagne du conducteur tente de s'interposer, il la blesse par un geste du bras avec ce briquet, "de façon involontaire", soutient son avocate. Le conducteur le menace de brûler sa maison et celle de ses parents. Le jeune homme rentre chez lui et, depuis sa fenêtre, pointe les personnes avec un fusil à pompe qu'il assure être déchargé. Le prévenu était donc cité à comparaître pour coups et blessures volontaires et mise hors d'usage d'un véhicule. Le parquet requiert pour lui une peine de travail de 90h et, le cas échéant, 8 mois d'emprisonnement, jugeant la réaction inadaptée. "Il aurait dû faire appel à la police", appuie la substitute du procureur du roi. "Un jeune est dehors, son frère aussi, il fallait une certaine réactivité", plaide l'avocate pour qui son attitude n'est pas provocatrice. Celle-ci demande une peine de probation autonome pour gestion de violence, et, subsidiairement, une peine de travail.

C.C